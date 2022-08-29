美網／大小威合體女雙 夢幻告別秀

威廉絲姊妹今年獲得美網女雙外卡資格，圖為她們2009年捧起美網女雙冠軍獎杯的畫面。（美聯社）

網球滿貫賽年度壓軸美網29日點燃戰火，日前宣布美網後退役的地主傳奇女將小威廉 絲（Serena Williams）首日晚場賽程就將出賽，大會還公布，頒發女雙外卡給威廉絲姊妹，讓小威和地主球迷好好告別。

40歲的小威和美網有深厚連結，1999年她和姊姊大威廉絲（Venus Williams）首度高捧美網女雙金杯，女單再迎接生涯第一座大滿貫冠軍。這對傳奇美國姊妹檔，攜手拿下14座大滿貫女雙金杯，另有3枚奧運金牌，堪稱網球史上最成功的雙打組合之一，今年在美網最後合體，是小威給球迷最好禮物。

這是姊妹倆2014年美網後再度攜手，今年美網雙打賽程將在31日登場，在此之前姊妹倆都要先迎接單打賽程，小威29日面對蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinić），大威首戰排在第二日，對手是比利時范優凡克（Alison Van Uytvanck）。

今年美網也成「世界球王」爭霸戰，除現任俄羅斯 「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）要挑戰衛冕且撼衛世界第一身分，包括「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）、希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和挪威好手魯德（Casper Ruud）都有機會「篡位」，其中又以2019年後重返美網的納達爾機會最高。