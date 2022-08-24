我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義男同時感染新冠、猴痘和愛滋 全球已知首例

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

網球／約克維奇若因疫苗退美網 傳奇名將：笑話一樁

中央社／紐約24日綜合外電
約克維奇。（路透）
約克維奇。（路透）

4度在美國網球公開賽奪冠的傳奇名將「火爆浪子」馬克安諾（John McEnroe）表示，如果約克維奇（Novak Djokovic）因為沒接種COVID-19疫苗而無法參加8月底開打的美網，將會是「笑話一樁」。

路透報導，依照美國現行規定，旅客在登機和入境美國前都必須出示完整接種COVID-19疫苗的證明。塞爾維亞名將約克維奇因拒絕接種COVID-19疫苗，很可能會錯過今年最後一場大滿貫賽事。

約克維奇過去曾表示，他準備好缺席要求參賽球員接種COVID-19疫苗的大滿貫賽事。

美網將在8月29日至9月11日於紐約開打，約克維奇目前仍在參賽名單上。

馬克安諾昨天告訴記者：「我認為這不公平。」他並說：「根本是笑話一樁。」

他也說：「如果是我，我就會去接種疫苗，然後參加比賽，但是約克維奇的信念非常堅定，這一點必須尊重。」

他補充道：「疫情迄今兩年半，我想全世界的人已經更了解疫情是怎麼回事。說他不能飛來這裡比賽，在我看來就是個笑話。」

約克維奇因為拒打疫苗，今年1月遭澳洲驅逐出境，讓他失去衛冕澳洲公開賽冠軍的機會。

西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）在今年澳網男單奪冠，贏得生涯第21座大滿貫金盃，超越約克維奇和瑞士名將費德勒（Roger Federer）的紀錄。

「紅土之王」納達爾6月又在法國公開賽拔得頭籌，寫下大滿貫賽22次奪冠紀錄。即便約克維奇7月在溫布頓網球錦標賽封王，他仍差納達爾一座大滿貫金盃。

被問到約克維奇缺席大滿貫賽事，是否影響到他超越對手紀錄的機會，馬克安諾說：「大家都想知道這個問題的答案。」

馬克安諾評論道：「顯然納達爾從中受益不少。如果有人已經摘過8、9次澳網冠軍，自然會讓人覺得（約克維奇）錯失機會。」

約克維奇 疫苗 納達爾

上一則

網球／被控像「喝了7百杯」女球迷告澳洲壞小子毀謗

延伸閱讀

網球／英國拉攏入籍 約克維奇拒絕

網球／英國拉攏入籍 約克維奇拒絕
網球／傳美放寬入境 約克維奇有望打美網

網球／傳美放寬入境 約克維奇有望打美網
網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網

網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網
網球／不打疫苗無法入境 約克維奇仍盼打美網持續備戰

網球／不打疫苗無法入境 約克維奇仍盼打美網持續備戰

熱門新聞

布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
42歲的海斯倫在近7個賽季只打了95場比賽，擔任球隊精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻，這也使得他的每分鐘平均薪資高居現役球員之冠。（ 美聯社）

NBA／現役球員之冠 海斯倫平均每分鐘狂賺4萬5267美元

2022-08-22 07:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治