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網球／費德勒「回來了」 納達爾下周重返球王

體育新聞組／ 綜合報導
費德勒在Instagram分享近況，粉絲留言「天王終於回來了」。（歐新社）
費德勒在Instagram分享近況，粉絲留言「天王終於回來了」。（歐新社）

曾奪下20次滿大滿貫冠軍的費德勒（Roger Federer），去年短暫復出後，第三度進行膝關節手術，復健之路漫漫，近日終於在Instagram上分享近況。

底下也吸引網友留言「我們好想你」、「天王終於回來了」、「有史以來最棒的事」可以看出球迷們都相當期待這位41歲傳奇的復出。

影片中費德勒在戶外場上進行簡單擊球活動，動作也相當流暢，上一次分享近況是他4月時，當時是在室內進行復健訓練。

費德勒日前表示確定會參加9月23日至9月25日在倫敦舉行的拉沃盃，也傳出有意參加10月下旬的瑞士室內賽及ATP巡迴賽。

年度壓軸的大滿貫美網29日點燃戰火，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）不但要尋求衛冕，同時要再爭取「世界球王」身分，擋住包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在內的另4名選手登頂機會。

納達爾去年缺席美網，今年沒有面臨任何「保分」壓力，反觀梅德維夫有去年的冠軍積分2000分要捍衛，且選手們去年的美網積分下周就會清空，代表梅德維夫將從球王寶座退位，納達爾將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座。

納達爾前一度擔任「世界球王」已是2020年2月2日，他目前雖排名第3，但沒有去年美網積分要扣，下周將以5630分重返球王寶座；納達爾將領先養傷中的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）590分，梅德維夫將以745分差距緊追。

由於澤瑞夫法網嚴重傷到腳踝，美網仍在養傷中，沒能進入角逐球王的名單內；除納達爾和梅德維夫，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 和挪威好手魯德（Casper Ruud）是另外3位有機會登上世界第一的選手。

剛打進辛辛那提名人賽決賽的西西帕斯，目前排名世界第5，下周排名緊追第3的梅德維夫，有機會靠美網好成績再推進排名，不過他過往4度參賽，最佳只打到第三輪。

去年美網中斷西西帕斯晉級路的正是阿爾卡拉斯，去年打進8強的「小蠻牛」年僅19歲，若能在美網後登上球王寶座，就會打破退役名將「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）2001年11月寫下的20歲最年輕球王紀錄。

今年法網打進決賽的魯德，本周排名第7，若能登上球王將成為挪威第一人。

納達爾下周將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座，但即將開打的美網將遭遇其他...
納達爾下周將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座，但即將開打的美網將遭遇其他四人的強力挑戰。 （路透）

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