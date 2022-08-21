我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

印第安納州長訪台 將會蔡英文及半導體廠商

網球／小威廉絲告別秀 帶動美網票價上漲34%

編譯陳律安／綜合外電
生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉絲透露計畫高掛球拍。（美聯社）
生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉絲透露計畫高掛球拍。（美聯社）

即將於8月29日揭幕的美國網球公開賽，將成為網球名將小威廉絲（Serena Williams）退役前的告別秀，也帶動美網票價水漲船高。

小威廉絲8月9日意外宣布，將在打完美網賽事後退休，當日美國網球協會（USTA）便售出逾1.65萬張票，比前七日的累計售票數還高。

售票網站TicketIQ表示，自從小威廉絲發表退休宣言後，美網的票價已上漲34%，而女子單打冠軍賽的平均票價，近日更已飆上1289美元，締造歷史新猷，足足比2019年所創下的紀錄貴37%。小威廉絲最近一次出戰美網女單冠軍賽，也正是在2019年。

TicketIQ執行長勞倫斯說，儘管賭盤評估小威廉絲奪冠的可能性僅排在第13名，但票價反映出的情況卻認定小威廉絲一定會打進冠軍賽。

USTA不願透露對小威廉絲職業生涯最終章的收益預期，而她在開賽前才宣布退休，也無法為美網帶進更多贊助商，因為相關事宜早已談妥。

票券轉售網站Stubhub說，在小威廉絲宣布退休後，每日票價平均銷售額已成長逾一倍、銷售量則增加逾兩倍，整體收入則增加四成。

小威廉絲曾六度勇奪座美網冠軍，最近一次奪冠是在2014年。她說：「我不確定是否已準備好在紐約贏球，但我會試著得冠。」

威廉 退休

上一則

NBA／讚泰隆魯執教出色 費雪：最喜歡的教練之一

延伸閱讀

美網／大威廉絲獲外卡 將參與妹妹最後一場大滿貫

美網／大威廉絲獲外卡 將參與妹妹最後一場大滿貫
辛辛那提網賽／時代的眼淚 大小威廉絲首輪出局

辛辛那提網賽／時代的眼淚 大小威廉絲首輪出局
網球／小威不敵小將 告別多倫多

網球／小威不敵小將 告別多倫多
小威退役後 事業王國料將更加壯大 不打球一樣忙

小威退役後 事業王國料將更加壯大 不打球一樣忙

熱門新聞

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
柯瑞。（歐新社資料照片）

NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚

2022-08-14 07:26
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
傑佛森最近在節目上宣稱，詹姆斯（圖）至今成就尚不足被列為湖人偉大球星。（Getty Images）

NBA ／歐尼爾謙讓湖人傳奇位置 他喊：詹姆斯才該淘汰

2022-08-15 08:33
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

2022-08-17 21:22
杜蘭特開季會在哪裡？是NBA新球季開打前各界關切的焦點。（路透）

NBA／逼宮交易不惜缺席訓練營？媒體預測杜蘭特再出招

2022-08-15 08:06

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰