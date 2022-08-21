網球／小威廉絲告別秀 帶動美網票價上漲34%

生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉絲透露計畫高掛球拍。（美聯社）

即將於8月29日揭幕的美國網球公開賽，將成為網球名將小威廉 絲（Serena Williams）退役前的告別秀，也帶動美網票價水漲船高。

小威廉絲8月9日意外宣布，將在打完美網賽事後退休 ，當日美國網球協會（USTA）便售出逾1.65萬張票，比前七日的累計售票數還高。

售票網站TicketIQ表示，自從小威廉絲發表退休宣言後，美網的票價已上漲34%，而女子單打冠軍賽的平均票價，近日更已飆上1289美元，締造歷史新猷，足足比2019年所創下的紀錄貴37%。小威廉絲最近一次出戰美網女單冠軍賽，也正是在2019年。

TicketIQ執行長勞倫斯說，儘管賭盤評估小威廉絲奪冠的可能性僅排在第13名，但票價反映出的情況卻認定小威廉絲一定會打進冠軍賽。

USTA不願透露對小威廉絲職業生涯最終章的收益預期，而她在開賽前才宣布退休，也無法為美網帶進更多贊助商，因為相關事宜早已談妥。

票券轉售網站Stubhub說，在小威廉絲宣布退休後，每日票價平均銷售額已成長逾一倍、銷售量則增加逾兩倍，整體收入則增加四成。

小威廉絲曾六度勇奪座美網冠軍，最近一次奪冠是在2014年。她說：「我不確定是否已準備好在紐約贏球，但我會試著得冠。」