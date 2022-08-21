我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

美網男女用球不同 球后斯威雅蒂抱怨

體育新聞組／綜合報導
世界球后斯威雅蒂對美網男女用球不同的質疑。（路透）
世界球后斯威雅蒂對美網男女用球不同的質疑。（路透）

美國網球公開賽即將在月底開打，世界球后、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）卻在近日提出了對於男女用球不同的質疑，並認為較輕的女子用球讓控球變得更加困難，獲得WTA的善意回應，表態將會傾聽球員的意見，並進一步探討此事。

在網球四大滿貫賽中，目前僅有美網在男女用球上採取不同規格，讓已多次反應這個議題的斯威雅蒂在近日再度提及，「我不知道為什麼要與男性不同，可能在15年前他們認為球更重的話會造成女性選手手肘受傷，所以才有女子用球出現，但現在我們的身體已經都準備好了，我不認為這樣的狀況會再發生。」

斯威雅蒂認為，較輕的女子用球不僅會造成控球上的困難，且在歐洲還很難購買到與美網完全相同規格的球，「當然每個參賽的人條件都相同，所以我們只能努力解決這個問題，但老實說，我還是不知道為什麼男女要用不同的球。」

除了斯威雅蒂外，前澳洲球后芭蒂（Ash Barty）的教練就曾表示，只要美網繼續採取女性用球，芭蒂就很難奪冠，甚至可能造成選手表現判若兩人，「當採用這樣的用球分別時，這一點都不奇怪。」

對於女子選手抱怨連連，WTA全球傳播部門資深副總裁賓德也透過聲明表示，目前正在進一步討論此事。

澳洲

上一則

場邊人語／排球比數 白襪慘輸

下一則

NBA／尼克想買米契爾 傳爵士開價6個首輪籤

延伸閱讀

網球／拉傷未痊癒 納達爾戰美網添變數

網球／拉傷未痊癒 納達爾戰美網添變數
美網／大威廉絲獲外卡 將參與妹妹最後一場大滿貫

美網／大威廉絲獲外卡 將參與妹妹最後一場大滿貫
網球／澤瑞夫拚美網復出 納達爾參戰辛辛那提備戰

網球／澤瑞夫拚美網復出 納達爾參戰辛辛那提備戰
網球／恭喜！前球后芭蒂結婚了 嫁給高球選手

網球／恭喜！前球后芭蒂結婚了 嫁給高球選手

熱門新聞

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
柯瑞。（歐新社資料照片）

NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚

2022-08-14 07:26
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
傑佛森最近在節目上宣稱，詹姆斯（圖）至今成就尚不足被列為湖人偉大球星。（Getty Images）

NBA ／歐尼爾謙讓湖人傳奇位置 他喊：詹姆斯才該淘汰

2022-08-15 08:33
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

2022-08-17 21:22
杜蘭特開季會在哪裡？是NBA新球季開打前各界關切的焦點。（路透）

NBA／逼宮交易不惜缺席訓練營？媒體預測杜蘭特再出招

2022-08-15 08:06

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰