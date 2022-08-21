美網男女用球不同 球后斯威雅蒂抱怨

世界球后斯威雅蒂對美網男女用球不同的質疑。（路透）

美國網球公開賽即將在月底開打，世界球后、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）卻在近日提出了對於男女用球不同的質疑，並認為較輕的女子用球讓控球變得更加困難，獲得WTA的善意回應，表態將會傾聽球員的意見，並進一步探討此事。

在網球四大滿貫賽中，目前僅有美網在男女用球上採取不同規格，讓已多次反應這個議題的斯威雅蒂在近日再度提及，「我不知道為什麼要與男性不同，可能在15年前他們認為球更重的話會造成女性選手手肘受傷，所以才有女子用球出現，但現在我們的身體已經都準備好了，我不認為這樣的狀況會再發生。」

斯威雅蒂認為，較輕的女子用球不僅會造成控球上的困難，且在歐洲還很難購買到與美網完全相同規格的球，「當然每個參賽的人條件都相同，所以我們只能努力解決這個問題，但老實說，我還是不知道為什麼男女要用不同的球。」

除了斯威雅蒂外，前澳洲 球后芭蒂（Ash Barty）的教練就曾表示，只要美網繼續採取女性用球，芭蒂就很難奪冠，甚至可能造成選手表現判若兩人，「當採用這樣的用球分別時，這一點都不奇怪。」

對於女子選手抱怨連連，WTA全球傳播部門資深副總裁賓德也透過聲明表示，目前正在進一步討論此事。