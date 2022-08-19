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網球／納達爾認腹肌拉傷仍未痊癒 參加美網出現變數

聯合新聞網／即時報導
納達爾傷癒復出首戰輸球收場，賽後他坦言先前拉傷的腹肌讓他難以全力出擊。（路透）
納達爾傷癒復出首戰輸球收場，賽後他坦言先前拉傷的腹肌讓他難以全力出擊。（路透）

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傷後復出辛辛那提名人賽，卻爆冷止步第2輪，賽後他坦言，先前拉傷的腹肌讓他難以全力出擊。納達爾意外輸球，引發了人們對36歲的他，能否繼續挑戰今年美網產生疑慮。

其實，今天對納達爾是很特殊的日子，他於2008年這一天，首度取代當時球王費德勒(Roger Federer)，首次成為世界第一，生涯至今曾占據球王209周，居史上第六位，目前他還保持奪下22座大滿貫賽男單冠軍紀錄。

納達爾在溫網4強時因腹部傷勢退賽，直到辛辛那提名人賽才回歸賽場，原先有機會靠著此站重返球王寶座，不料首戰碰克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric）卻吞下敗場，以6：7（9：11）、6：4、3：6出局，美網前熱身賽止步第2輪。

36歲的納達爾賽後坦言，「老實說，這次腹部傷勢仍是很難克服的問題，過去一個半月養傷並不容易，因為腹部撕裂傷，你不知道什麼時候可以百分之百復原，這樣的傷勢對比賽還是有影響，也無法確定每一次發球是否都能全力出擊。」

「但我希望能夠控制它，這是一個相當微妙的區域，我每天都在嘗試更多地了解我的身體，包括它的極限。我迫不及待地想再次參加比賽，因為到目前為止，2022年是充滿滿足感的一年。」

納達爾也提到，自己需要更多練習，應該要帶著更好狀態回歸，「回歸能拿下勝場是比較好的事情，我還沒準備妥當來贏下今天的比賽。」但他也強調，現在當務之急還是保持健康，畢竟自己遭遇的是不好處理的傷勢，必須一步一步來。

納達爾 提名

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