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辛辛那提網賽／世代對決 小威不敵瑞度卡努

體育新聞組／綜合報導
小威落敗後離開球場。（Getty Images）
小威落敗後離開球場。（Getty Images）

美國女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）上周宣布今年美網後退役，選手生涯倒數，她和去年美網奪冠的英國「天才少女」瑞度卡努（Emma Raducanu）在辛辛那提網賽首輪就碰頭，17日上演跨世代對決由這位19歲小將勝出，第2盤更賞給小威「貝果」，以6：4、6：0淘汰生涯握有23座大滿貫的一代名將。

瑞度卡努出生時，世界球后就是小威，有機會在她選手生涯尾聲交手，直呼榮幸、不可思議；瑞度卡努表示，心理狀態是和前輩碰頭最重要的部分，不去想小威驚人成就，專心在賽場，最終結果也讓自己滿意。

40歲的小威在今年溫布頓重回相隔超過1年的單打賽場，目前回歸3站只在前一站多倫多收下1勝，落敗後未接受媒體訪問；小威42歲的姊姊大威廉絲同一天出局，姊妹倆都是首輪止步。

台灣姐妹檔詹詠然、詹皓晴也在辛辛那提網賽出賽，妹妹詹皓晴先上陣，和日本搭擋青山修子碰白俄羅斯好手雅莎蘭卡／突尼西亞名將加博沒能闖關，以兩個3：6落敗，連兩站首輪出局。

詹詠然和澳洲老將史托瑟繼今年法網和溫布頓後再合作，辛辛那提首輪將碰今年澳網打進決賽的哈薩克、巴西聯軍丹妮莉娜／瑪伊亞。

瑞度卡努 威廉 溫布頓

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