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辛辛那提網賽／時代的眼淚 大小威廉絲首輪出局

體育新聞組／即時報導
小威廉絲首輪不敵新生代球星瑞杜卡努，美網看來就是生涯最終戰了。（Getty Images）
小威廉絲首輪不敵新生代球星瑞杜卡努，美網看來就是生涯最終戰了。（Getty Images）

美國女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）已宣布今年美網後退役，選手生涯到數的她今天和英國「天才少女」瑞度卡努（Emma Raducanu）在辛辛那提網賽首輪強碰，最終由19歲的英國小將勝出，小威最終站就是月底登場的美網。

瑞度卡努去年美網寫下會外賽一路打進決賽的驚奇旅程，且以一盤未失姿態奪冠，知名度水漲船高；辛辛那提網賽是美網前重要熱身賽，11月才要滿20歲的瑞度卡努首輪就抽到年紀長一倍的小威，跨世代對決成首輪的焦點賽事。

美網要尋求衛冕的瑞度卡努，16日首盤以6：4先下一城，第二盤更是表現完美，整盤沒出現非受迫性失誤，直接賞給小威「貝果」，以6：0強勢挺進第二輪，下戰將碰另一位前「世界球后」、白俄羅斯好手雅莎蘭卡（ Victoria Azarenka）。

16日的勝利不過是瑞度卡努本季的第12勝，她表示很榮幸和小威交手，「我想我們都要向小威驚人的生涯致敬，非常感恩在我們生涯能有和她交手的經驗，她完成的一切都啟發了我，能和她同場對陣真的是很大的榮幸。」

42歲的大威廉絲同樣是一輪遊。（路透）
42歲的大威廉絲同樣是一輪遊。（路透）

40歲的小威落馬，42歲的姊姊大威廉絲（Venus Williams）也沒能闖關，同天以5：7、1：6不敵捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），姊妹倆都在首輪出局。

大坂直美 也首輪打包

另外，四度拿下大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美今年夏天的表現持續下探，她在辛辛那提網賽首輪，遭中國的張帥以4：6、5：7直落二擊落。

中央社引述法新社報導，這是數周以來，世界排名39名的大坂直美在大滿貫美國網球公開賽前，第2次在硬地賽事的「一輪遊」。24歲的大坂直美，先前在多倫多網賽也是在首輪比賽後就遭淘汰，接連的4戰，她只在7月的WTA矽谷網賽打贏1場比賽。

大坂直美今年夏天的表現持續下探，在辛辛那提網賽首戰不敵張帥又是一輪遊。（路透）
大坂直美今年夏天的表現持續下探，在辛辛那提網賽首戰不敵張帥又是一輪遊。（路透）

大坂直美曾在2020年闖進決賽，那是她在辛辛那提最好的成績。

大坂直美 瑞度卡努 威廉

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