辛辛那提網賽／美網前哨站 壞小子、西西帕斯男雙參戰

近況正好的澳洲「壞小子」基里洛斯。（路透）

美網前的重頭戲辛辛那提名 人賽會外賽已點燃戰火，台灣「夜市球王」曾俊欣順利闖過頭關，雙打會內籤表也出爐，包括近況正好的澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都參戰。

希臘名將西西帕斯。（Getty Images）

蒙特婁名人賽和辛辛那提名人賽是美網前的硬地大賽，辛辛那提更是WTA和ATP合辦的大賽，屬於男網的名人賽總獎金697萬1275美元，女網也是千分等級賽事、總獎金252萬7250美元。

放棄蒙特婁名人賽的曾俊欣，辛辛那提從會外賽出發，世界排名83的他首戰面對列會外第4種子的馬丁尼茲，首盤雙方共7局發球局遭破，曾俊欣把握住第12局破發機會先下一城；第二盤雖失守，他決勝盤連破對手兩個發球局，4：0領先奠定勝果，成為3小時又5分鐘大戰勝家。

基里洛斯和同胞好兄弟庫金亞起斯（Thanasi Kokkinakis）今年澳網為地主留下男雙金盃，兩人辛辛那提再聯手，首輪若是過關，第二輪就會碰列頭號種子的美、英聯軍雷蒙（Rajeev Ram）／索爾茲伯里（Joe Salisbury）。

第3種子荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）將尋求本季最多的第6冠，但晉級路也不容易，第二輪就可能碰「小蠻牛」和卡雷諾‧巴斯塔（ Pablo Carreno Busta）的西班牙組合，8強假想敵是法網 打進決賽的克羅埃西亞老將多帝吉（Ivan Dodig）／美國克拉查克（Austin Krajicek），4強可能對手就是頭號種子。