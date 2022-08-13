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網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網

記者劉肇育／即時報導
傳美國疾管中心有可能在未來幾周放寬入境限制，讓約克維奇的8月底美網之旅燃起一線生機。 （美聯社）
傳美國疾管中心有可能在未來幾周放寬入境限制，讓約克維奇的8月底美網之旅燃起一線生機。 （美聯社）

前世界球王約克維奇在日前溫網拿下生涯第21座大滿貫冠軍後，因為未注射疫苗能否參加美網仍是未知數，在13日他因為旅行限制確定無法參加美網前哨戰辛辛那提名人賽後，卻傳出美國疾管中心有可能在未來幾周放寬入境限制，讓約克維奇的8月底美網之旅又燃起一線生機。

約克維奇在溫網完成4連霸後，生涯大滿貫奪冠數也來到21冠，與「蠻牛」納達爾的22冠僅剩1冠差距，不過年初才因為未接種疫苗在抵達澳洲後又遭到遣返，因而錯過澳網的約克維奇，現在又可能因為疫苗問題無法入境美國。

而將展開會內賽的辛辛那提名人賽也宣布，約克維奇因為「旅行限制」退出了這次的賽事，另外男單衛冕冠軍澤瑞夫、「跳跳虎」孟非斯、地主好手奧普卡、奧地利名將汀恩等人則因傷退賽。

儘管美網前哨戰已確定趕不上，不過仍傳出美國疾管局有可能在未來幾周放寬旅遊限制，其中的理念就包括讓未接種疫苗的人與曾施打疫苗的人獲平等對待，也代表美國有望解除旅客須施打疫苗才能入境的規定。

約克維奇過去一年因未施打疫苗錯過不少重要賽事，包括了澳網以及日前開打的蒙特婁名人賽，讓他本季至今僅打了7站賽事，不過這並未讓他不打疫苗的意念鬆動，他在上月曾表示，「如果我沒有得到許可，我就不會前往美國，因為澳洲的事情讓我很不愉快。我有我的立場，我支持自由選擇適合自己的東西，我也希望人們尊重我的決定，如果最終我沒得到許可，我就不會前往，這也不會是世界末日。」

疫苗 約克維奇 澳洲

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