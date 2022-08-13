納達爾復出 備戰辛辛那提網賽 瞄準世界第一

「蠻牛」納達爾將在辛辛那提網賽復出。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾 在日前因傷勢未癒退出了蒙特婁網賽後，下周將在辛辛那提網賽復出，為美網做最後準備，且只要他能順利奪冠，而現任球王梅德維夫（Daniil Medvedev）未能挺進8強，將有機會重返世界球王寶座。

今年至今已經拿下5座冠軍的納達爾，生涯已經累積拿下36座ATP1000名人賽冠軍，在男子網壇史上僅次於約克維奇 （Novak Djokovic的38個，加上今年美網未施打新冠肺炎疫苗的約克維奇可能受到美國入境政策限制，也讓納達爾有望再將雙方間的大滿貫冠軍差距擴大。

此外，德國 網球一哥澤瑞夫（Alexander Zverev）在今年法網與納達爾（Rafael Nadal）在4強碰頭，發生腳踝韌帶撕裂傷並動刀治療後，他在受訪時也強調目前仍在持續恢復中且不排除打美網的可能性，且9月也將代表德國參加台維斯盃。

世界排名第2名的澤瑞夫因開刀錯過了溫網後，目前已經回到球場上進行練球，儘管是否能夠打美網還必須做最後評估，但昨天他在接受訪問時也直言，目前距離美網參賽已經非常接近。

「我仍在為了參加美網而努力，目前狀態已經相當接近。」澤瑞夫在談到腳傷復元狀況時說：「我或許可以說自己已經做好準備，但要打出最好的五盤賽事是非常困難的，目前每天的狀況都愈來愈好，這就是為什麼我還不打算退出美網。」