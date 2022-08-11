我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

網球／澳洲壞小子銳不可擋 拍下世界球王梅德維夫

記者曾思儒／即時報導
基里洛斯在蒙特婁名人賽逆轉梅德維夫，闖進第3輪。(路透)
基里洛斯在蒙特婁名人賽逆轉梅德維夫，闖進第3輪。(路透)

溫布頓打進生涯第一場大滿貫決賽，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）雖錯過金杯，但轉戰硬地賽場銳不可擋，先是在華盛頓公開賽奪冠，今天更在蒙特婁名人賽逆轉俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），闖進第3輪。

基里洛斯目前排名37，他剛在華盛頓高捧生涯第7座ATP冠軍；梅德維夫近況也不差，前一周才在墨西哥登頂，今天首盤也以7：6（7：2）先下一城，但基里洛斯後來居上，以6：4、6：2帶走勝利。

取得第4次對戰的第3勝，基里洛斯透露，奪勝關鍵是戰術策略成功，「今天我很清楚要怎麼打，我有很多發球上網，後場就打得強勢，我的表現也比他好，這就是為何有這樣的結果。」

「壞小子」還提到，和梅德維夫交手多次，彼此都很熟悉，「我不是那種會在比賽前去看排名或任何東西的球員，我就專注在對手，還有他會打出什麼球給我。」基里洛斯也補充，儘管首盤沒拿下，但他仍感覺自己有大好機會，「希望我可以一直保持這樣的狀態。」

梅德維夫是大會頭號種子，首輪輪空，不料今年蒙特婁第一次亮相就落馬；梅德維夫也不孤單，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也是首戰遭逆轉，3盤敗給美國對手保羅（Tommy Paul），使蒙特婁名人賽戰況更混亂。

梅德維夫。(新華社)
梅德維夫。(新華社)

澳洲 墨西哥 俄羅斯

上一則

MLN／104年來第1人…大谷10勝25轟 比肩貝比魯斯

延伸閱讀

網球／小威不敵小將 告別多倫多

網球／小威不敵小將 告別多倫多
網球／大坂直美持續低潮 背傷退出多倫多網賽

網球／大坂直美持續低潮 背傷退出多倫多網賽
溫網／約克維奇被封「反疫苗代表」？ 妻子怒嗆記者

溫網／約克維奇被封「反疫苗代表」？ 妻子怒嗆記者
溫網／制伏壞小子 約克維奇4連霸…奪生涯第21座大滿貫

溫網／制伏壞小子 約克維奇4連霸…奪生涯第21座大滿貫

熱門新聞

小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
福原愛被捕捉到帶家人去東京迪士尼樂園。(取材自微博)

福原愛帶家人開心遊迪士尼 日媒揭她盤算下一步

2022-08-04 02:03
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

2022-08-06 02:10

超人氣

更多 >
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地

義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地