網球／小威不敵小將 告別多倫多

生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉絲透露計畫高掛球拍，網壇小將紛紛發表看法。（美聯社）

生涯拿下23座大滿貫的美國網球名將小威廉 絲透露計畫高掛球拍，美國18歲網球新星高芙（Coco Gauff）和英國 19歲小將瑞杜卡努（Emma Raducanu）將她譽為鼓舞人心且改變賽局的網球傳奇。

小威10日在多倫多第二輪以2：6、4：6敗給瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）後也正式和多倫多道別。

她坦言心中許多情緒，「我希望我能表現更好，而班希琪今天打得更好。」

小威廉絲（Serena Williams）在Instagram張貼她在時尚雜誌Vogue的封面照片，題為「賽琳娜（小威廉絲）的告別…我不擅長說再見」，並寫到「在人生某個時刻，我們必須決定朝不同方向邁進」。

小威廉絲即將退役的消息震驚體壇。中央社引述法新社報導，世界排名第11的高芙當初受小威廉絲激勵開始打網球，她說，當她聽到一位能激勵另一代超級巨星的偶像「開始倒數計時」準備離開時，感到相當震驚。

高芙說：「我認為，她在整個網球生涯留下的偉大成就，恐怕是任何其他球員都無法達到。」

「我仰望著她長大，這是我打網球的原因。」

小威廉絲在一項以白人為主的運動中成為非裔美國人偶像，如同年僅19歲的高夫已拿下兩座網賽冠軍一樣。高芙提醒球迷，雖然40歲的小威廉絲在競技網球的日子已接近尾聲，但她離消失還很遠。

「我的意思是，她還沒死，人們卻說得好像她快死了一樣。她只不過是要轉身去做點別的事。」

英國小將瑞杜卡努也說：「她絕對顛覆了傳統。還沒有人能像她一樣，在女網賽事稱霸至此。就這方面來說，她確實顛覆了傳統。」

小威廉絲1990年在美國網球公開賽拿下第一座大滿貫後，2017年贏得澳網 女單冠軍，而後又分別於2018年和2019年闖入美網和溫網決賽，對於小威廉絲能在網壇維持如此長久的影響力，19歲的瑞杜卡努驚嘆不已。

瑞杜卡努說：「她的職涯令人感到不可思議。她的成就如此豐厚。能在本屆美網看見她真的很令人振奮。她一直打球，因為她顯然熱愛這項運動。」