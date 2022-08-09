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網球／睽違430天再度奪勝 小威：快忘記贏球的感覺

記者劉肇育／綜合報導
小威廉絲睽違400多天後再度在女單賽場拿下勝利。（新華社）
小威廉絲睽違400多天後再度在女單賽場拿下勝利。（新華社）

美國女子網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）在今年溫網於女單賽場復出後，卻在首輪就爆冷止步，不過以美網為備戰目標的她，今天在多倫多網賽女單首輪賽事，以6：3、6：4直落二擊敗西班牙選手迪雅茲（Nuria Parrizas-Diaz），也是她繼去年法網後，睽違400多天後再度在女單賽場拿下勝利。

小威6月底在溫網女單賽事復出，不過在首輪就意外敗給法籍華裔選手陳夏莉妮（Harmony Tan），當時一度傳出她是否會參加美網還是未知數，不過她也直言，能夠回到家鄉比賽，尤其是她贏得生涯首座大滿貫冠軍的美網，對她來說意義非凡。

而本周小威也在多倫多網賽亮相，並在女單首輪賽事遭遇世界排名第341名的西班牙選手迪雅茲，最終以直落二勝出，繼去年法網16強賽後再度在單打賽場拿下勝利，賽後她說：「我好開心能夠贏得比賽，已經隔很久了，久到我都快忘記這種感覺。」

9月底將滿41歲的小威，過去曾3度贏得加拿大公開賽冠軍，接下來將對上世界排名第12名的東奧金牌班希琪（Belinda Bencic），她說：「我現在感覺很好，今天比賽時狀況都很不錯，我認為我現在最需要的就是競爭，尤其是在精神上，我需要到達一個層級，我現在還不是在我應該在或是我想在的地方，我需要參加任何比賽，無論輸贏對我都會有幫助。」

小威指出，過去一年來她因為沒有太多出賽機會，目前身體仍需要透過比賽來尋找感覺，「我在練習中的感覺已經好很多了，只需要把它發揮在場上。」

談到自己的生涯已經邁入尾聲，小威廉絲也直言自己愈來愈靠近光（自由），但仍是很享受目前的生活，「我已經愈來愈靠近光，甚至是迫不及待想要接近，但我還是喜歡打球，這感覺真的很棒，儘管我不可能打一輩子，但當我還能打的時候就應該努力去享受當下，盡其所能。」

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