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網球／納達爾腹傷未癒 美網前哨戰棄賽

體育新聞組／綜合報導
西班牙「蠻牛」納達爾腹傷仍未痊癒。（美聯社）
西班牙「蠻牛」納達爾腹傷仍未痊癒。（美聯社）

在日前溫網男單4強賽前因腹部傷勢退賽的西班牙「蠻牛」納達爾，宣布退出下周將登場的美網前哨戰蒙特婁網賽羅傑斯杯，原因是腹部傷勢仍讓他無法正常發球，至於剛在溫網完成4連霸的約克維奇，也因為未接種新冠肺炎疫苗，將無法入境加拿大前往蒙特婁參賽。

納達爾在溫網男單4強賽開打前，因腹部拉傷傷勢退出了與澳洲壞小子基里洛斯的4強賽，讓今年前兩場大滿貫都奪冠的他，無緣挑戰「年度大滿貫」頭銜。

不過過去一段時間都在養傷的納達爾，目前也正在為美網積極備戰，原訂11日他將在蒙特婁網賽登場，但5日臨時宣布棄賽，「我已經練球了一段時間，但直到4天前才開始練發球，但昨天我感到腹部有輕微不適，且今天仍舊存在，在與醫生交談後，我們決定更保守的面對這個狀況，並為回到球場多留幾天休息時間。」

至於台灣網球一哥曾俊欣5日則是與阿根廷搭檔埃切韋里在墨西哥舉行的ATP250卡波聖盧卡斯公開賽，於男雙4強賽遭遇兩屆大滿貫冠軍巴西前男雙球王梅洛與南非克萊森的老將組合，最終以3：6、3：6直落二敗下陣來，曾俊欣的ATP巡迴賽首次男雙之旅也止步於4強。

納達爾 澳洲 墨西哥

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