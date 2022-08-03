我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

不打LIV Golf 伍茲至少損失7億美元

體育新聞組／綜合報導
老虎伍茲拒絕LIV Golf。（路透）
老虎伍茲拒絕LIV Golf。（路透）

美國商業雜誌「富比世」（Forbes）6月報導，美國高球名將老虎伍茲的淨資產至少有10億美元，而他最近拒絕了讓帳戶裡的數字增加近倍的機會。

沙烏地阿拉伯官方資助的職業高爾夫巡迴賽LIV Golf執行長諾曼（Greg Norman）告訴美國福斯新聞（Fox News）的卡爾森（Tucker Carlson），老虎伍茲（Tiger Woods）拒收7、8億美元的報酬參加LIV Golf的比賽。

路透報導，談到提給老虎伍茲，以美元為單位的數字時，諾曼說：「數字是在我當上執行長前就存在的。老虎伍茲是個指標人物，對吧？所以，當然要找就找最強的。他們一開始就找上了老虎伍茲，早在我當上執行長前，而那個數字大概就是那樣。」

老虎伍茲對於美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）始終保持忠誠，上個月他說：「對於球員選擇站在LIV Golf那邊，並在那個巡迴賽打球，我無法表示認同，因為我覺得他們所做的，是背叛了讓他們有今天這個地位的東西（指PGA Tour）。」

「你只是在前期拿到很多錢去打幾場比賽，然後比賽是打54洞。他們播放震耳欲聾的音樂，和在這裡有不同的氛圍...我只是不知道長期來看，此舉對那些球員會有什麼好處，尤其是參加LIV Golf的比賽，無法獲得世界排名積分，且大賽也變更了他們的參賽標準。」

老虎伍茲 富比世 高球

上一則

NBA／勇士沒興趣 安東尼可能回湖人

下一則

NBA／交易遲無進展 傳籃網盼杜蘭特回心轉意

延伸閱讀

喬州3到12年級里程碑考試 成績回升

喬州3到12年級里程碑考試 成績回升

槍案1死5傷教訓 拉古納伍茲教會月花2萬維安

槍案1死5傷教訓 拉古納伍茲教會月花2萬維安
韓翁遭刺殺 疑似涉及反亞裔

韓翁遭刺殺 疑似涉及反亞裔
埃克森美孚預測 全球石油投資回升前 油價將繼續上漲

埃克森美孚預測 全球石油投資回升前 油價將繼續上漲

熱門新聞

NBA波士頓塞爾蒂克退役傳奇球星羅素逝世，享壽88歲。(美聯社)

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

2022-07-31 16:07
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（右），和未婚夫基西克（左）宣告兩人共結連理。（取材自Instagram）

網球／前球后芭蒂嫁高球選手 婚紗照十指緊扣超甜蜜

2022-07-31 07:30
溜馬傳奇「大嘴」米勒。（取材自推特）

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

2022-08-01 07:30
中國隊球員周琦（右）。（新華社）

NBA／中國長人周琦 傳有望收到快艇報價

2022-07-30 23:02
前網壇「漂亮寶貝」莎拉波娃（左）順利產子後恢復訓練，她直呼身體變得好虛弱。（取材自Instagram）

網球／莎娃哀嘆「身體變虛弱」產後訓練影片身材卻超好

2022-07-31 08:50
歐國杯女足冠軍戰，英格蘭靠凱利（右）在延長賽進球，終場2：1擊敗德國奪冠。（路透）

歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

2022-08-01 07:06

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北