不打LIV Golf 伍茲至少損失7億美元

老虎伍茲拒絕LIV Golf。（路透）

美國商業雜誌「富比世 」（Forbes）6月報導，美國高球 名將老虎伍茲 的淨資產至少有10億美元，而他最近拒絕了讓帳戶裡的數字增加近倍的機會。

沙烏地阿拉伯官方資助的職業高爾夫巡迴賽LIV Golf執行長諾曼（Greg Norman）告訴美國福斯新聞（Fox News）的卡爾森（Tucker Carlson），老虎伍茲（Tiger Woods）拒收7、8億美元的報酬參加LIV Golf的比賽。

路透報導，談到提給老虎伍茲，以美元為單位的數字時，諾曼說：「數字是在我當上執行長前就存在的。老虎伍茲是個指標人物，對吧？所以，當然要找就找最強的。他們一開始就找上了老虎伍茲，早在我當上執行長前，而那個數字大概就是那樣。」

老虎伍茲對於美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）始終保持忠誠，上個月他說：「對於球員選擇站在LIV Golf那邊，並在那個巡迴賽打球，我無法表示認同，因為我覺得他們所做的，是背叛了讓他們有今天這個地位的東西（指PGA Tour）。」

「你只是在前期拿到很多錢去打幾場比賽，然後比賽是打54洞。他們播放震耳欲聾的音樂，和在這裡有不同的氛圍...我只是不知道長期來看，此舉對那些球員會有什麼好處，尤其是參加LIV Golf的比賽，無法獲得世界排名積分，且大賽也變更了他們的參賽標準。」