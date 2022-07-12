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溫網／約克維奇被封「反疫苗代表」？ 妻子怒嗆記者

體育新聞組／綜合報導
約克維奇妻子不滿一名記者稱其丈夫是「反疫苗代表人物。」（美聯社）
約克維奇妻子不滿一名記者稱其丈夫是「反疫苗代表人物。」（美聯社）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）10日奪下生涯第7座溫布頓金杯，同時是第21座大滿貫冠軍。在頒獎台上，他與對手惺惺相惜；但在推特上，他的妻子卻和一名記者開戰，原因是她不滿該名記者稱丈夫是「反疫苗代表人物。」

約克維奇在溫網決賽擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），完成溫布頓4連霸。賽後兩人微笑擁抱，基里洛斯更說：「是的，他（約克維奇）有點像神，這我不會說謊的。」他也恭喜約帥和他的團隊，贏下難以計數的溫布頓金杯。

頒獎典禮上，約帥說：「基里洛斯，你會回來的，不只是溫布頓，還有決賽舞台。我知道輸掉一場煎熬比賽後很難找到安慰的話，但你展現出，你值得是世界最佳球員，尤其在這場地，經過這次比賽，我祝福你一切順利。」

約帥接著說，真的很敬佩基里洛斯，並讚決賽對手擁有驚人天賦，最後再幽默補充說：「考慮到我們關係，我從沒想過我會說那麼多你的好話，OK，我們真的是兄弟了。」

然而約克維奇仍不願接種疫苗，根據美國政府規定未打疫苗的外國人無法入境，因此目前來看約克維奇恐怕會錯過年度最後一場大滿貫，也就是將在下個月底開打的美網，約克維奇拿到冠軍後也喊話，希望美國政府能改變入境規則。

稍早有記者撰文稱，「而約克維奇堅定地排除施打疫苗的可能性，他仍是世界上出了名不肯打疫苗的代表人物之一」。引來約帥妻子的不滿，認為記者在諷刺丈夫，因此在推特上反擊，「你憑什麼說他是反疫苗的代表人物，他只不過就是做了對他的身體來說最好的選擇。」

約克維奇 疫苗 溫布頓

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