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溫網／想在美網拚22冠 約克維奇盼美鬆綁入境規定

記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇10日完成溫布頓四連霸，生涯大滿貫數推進到21座。(美聯社)
塞爾維亞名將約克維奇10日完成溫布頓四連霸，生涯大滿貫數推進到21座。(美聯社)

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）10日完成溫布頓四連霸，生涯大滿貫數推進到21座，他賽後也喊話，希望美國政府能改變入境規則，讓沒有接種新冠肺炎疫苗的自己有機會參加年度最後一場大滿貫美網。

約克維奇今天四盤逆轉澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），縮小和今年包辦澳網和法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）22座大滿貫差距，他接著將目標瞄準美網。

去年美網決賽，約克維奇打進決賽但最終敗給目前的俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev），和年度全滿貫差了最後一勝；今天迎接個人第七座溫布頓冠軍後，約克維奇希望今年美網能有機會再挑戰金盃，但前提是他必須能入境美國。

「我沒接種疫苗，我也不打算去接種，所以我唯一能得到的好消息就是能拿到可以入境的綠色疫苗卡，或是任何可以進入美國豁免資格。」35歲的約克維奇說。

約克維奇還補充說，不認為豁免是不可行的方式，關鍵就是在於美方是否願意即時放行，讓他趕得上8月29日開打的美網。

年初澳網，約克維奇就是因為未接種，抵達澳洲後卻遭取消簽證，無緣挑戰生涯第10座澳網金盃，他承認年初的意外影響自己好一段時間，不管情緒或心理狀況都不佳，現在就盼類似事件別再上演。

網壇傳奇名將馬克安諾（John McEnroe）也為約克維奇發聲，他呼籲美國改變「荒謬的」入境規定，讓約克維奇能參加美網。

約克維奇 澳網 疫苗

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