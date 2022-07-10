溫網／想在美網拚22冠 約克維奇盼美鬆綁入境規定

塞爾維亞名將約克維奇10日完成溫布頓四連霸，生涯大滿貫數推進到21座。(美聯社)

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）10日完成溫布頓四連霸，生涯大滿貫數推進到21座，他賽後也喊話，希望美國政府能改變入境規則，讓沒有接種新冠肺炎疫苗 的自己有機會參加年度最後一場大滿貫美網。

約克維奇今天四盤逆轉澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），縮小和今年包辦澳網 和法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）22座大滿貫差距，他接著將目標瞄準美網。

去年美網決賽，約克維奇打進決賽但最終敗給目前的俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev），和年度全滿貫差了最後一勝；今天迎接個人第七座溫布頓冠軍後，約克維奇希望今年美網能有機會再挑戰金盃，但前提是他必須能入境美國。

「我沒接種疫苗，我也不打算去接種，所以我唯一能得到的好消息就是能拿到可以入境的綠色疫苗卡，或是任何可以進入美國豁免資格。」35歲的約克維奇說。

約克維奇還補充說，不認為豁免是不可行的方式，關鍵就是在於美方是否願意即時放行，讓他趕得上8月29日開打的美網。

年初澳網，約克維奇就是因為未接種，抵達澳洲後卻遭取消簽證，無緣挑戰生涯第10座澳網金盃，他承認年初的意外影響自己好一段時間，不管情緒或心理狀況都不佳，現在就盼類似事件別再上演。

網壇傳奇名將馬克安諾（John McEnroe）也為約克維奇發聲，他呼籲美國改變「荒謬的」入境規定，讓約克維奇能參加美網。