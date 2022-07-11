我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

溫網／出身俄國太敏感 女單冠軍被問哭

體育新聞組／綜合報導
溫網女單封后，由俄羅斯轉籍哈薩克的芮芭奇娜賽後記者會情緒受到波動。（路透）
溫網女單封后，由俄羅斯轉籍哈薩克的芮芭奇娜賽後記者會情緒受到波動。（路透）

哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）首闖大滿貫決賽就高捧金杯，她在溫布頓決賽以3：6、6：2、6：2逆轉世界排名第2的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），但應該開心慶祝的場面卻因敏感的國籍與戰爭話題變調，奪冠後的記者會芮芭奇娜更被逼出眼淚。

上月剛過23歲的芮芭奇娜是在莫斯科出生，2018年轉籍哈薩克，去年也代表哈薩克參加東京奧運，不過身分在俄羅斯入侵烏克蘭、今年溫布頓禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽後更敏感。

雙親仍居住在莫斯科的芮芭奇娜說：「我不知道會發生什麼事，總是有些新聞，但我無能為力。」她強調已代表哈薩克很長時間，「我代表哈薩克參加大賽，像是奧運，這對我來說是夢想成真。」

芮芭奇娜成為哈薩克首位奪下大滿貫的選手，俄羅斯仍「蹭熱度」，俄羅斯網球協會會長塔皮斯喬夫（Shamil Tarpischev）稱新科溫布頓冠軍是「俄羅斯製造」，草地大滿貫登頂是「我們贏下溫布頓」。

芮芭奇娜也被要求表態譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），她表示無法選擇出生，迴避正面回應敏感問題；當被問到父母對她奪冠的反應，眼淚奪眶的她說：「他們應該會非常光榮。你們想看到情緒，我已經忍很久了。」

白俄羅斯 哈薩克 溫布頓

上一則

NBA／為厄文加盟 傳詹姆斯施壓湖人

下一則

溫網／制伏壞小子 約克維奇4連霸…奪生涯第21座大滿貫

延伸閱讀

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績
溫網／「繼續做夢吧」亞軍加博盼激勵非洲、阿拉伯同胞

溫網／「繼續做夢吧」亞軍加博盼激勵非洲、阿拉伯同胞
溫網／哈薩克第一人 芮芭奇娜逆轉阿拉伯一姐封后

溫網／哈薩克第一人 芮芭奇娜逆轉阿拉伯一姐封后
溫網／「贏家請吃飯」 約克維奇 、基里洛斯先禮後兵

溫網／「贏家請吃飯」 約克維奇 、基里洛斯先禮後兵

熱門新聞

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)

溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

2022-07-05 07:43
戴資穎假動作連連，騙倒對手。圖：Badminton Photo提供

大馬名人賽／騙騙騙 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

2022-07-07 08:20
卡達為世足賽打造頂級帳蓬城。圖為比賽場館之一的Al Bayt體育場。（取材自FIFA）

世足賽／卡達打造頂級享受 住帳篷看比賽每晚要價420元

2022-07-06 08:33
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
納達爾。(路透)

溫布頓／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

2022-06-27 12:54

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃