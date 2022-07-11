溫網／出身俄國太敏感 女單冠軍被問哭

溫網女單封后，由俄羅斯轉籍哈薩克的芮芭奇娜賽後記者會情緒受到波動。（路透）

哈薩克 女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）首闖大滿貫決賽就高捧金杯，她在溫布頓 決賽以3：6、6：2、6：2逆轉世界排名第2的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），但應該開心慶祝的場面卻因敏感的國籍與戰爭話題變調，奪冠後的記者會芮芭奇娜更被逼出眼淚。

上月剛過23歲的芮芭奇娜是在莫斯科出生，2018年轉籍哈薩克，去年也代表哈薩克參加東京奧運，不過身分在俄羅斯入侵烏克蘭、今年溫布頓禁止俄羅斯和白俄羅斯 選手參賽後更敏感。

雙親仍居住在莫斯科的芮芭奇娜說：「我不知道會發生什麼事，總是有些新聞，但我無能為力。」她強調已代表哈薩克很長時間，「我代表哈薩克參加大賽，像是奧運，這對我來說是夢想成真。」

芮芭奇娜成為哈薩克首位奪下大滿貫的選手，俄羅斯仍「蹭熱度」，俄羅斯網球協會會長塔皮斯喬夫（Shamil Tarpischev）稱新科溫布頓冠軍是「俄羅斯製造」，草地大滿貫登頂是「我們贏下溫布頓」。

芮芭奇娜也被要求表態譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），她表示無法選擇出生，迴避正面回應敏感問題；當被問到父母對她奪冠的反應，眼淚奪眶的她說：「他們應該會非常光榮。你們想看到情緒，我已經忍很久了。」