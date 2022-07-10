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溫網／哈薩克第一人 芮芭奇娜逆轉阿拉伯一姐封后

體育新聞組／綜合報導
哈薩克女將芮芭奇娜奪得本屆溫網后冠。（美聯社）
哈薩克女將芮芭奇娜奪得本屆溫網后冠。（美聯社）

溫網女單決賽由世界排名第2名的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）與哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）爭奪后冠，最終芮芭奇娜以3：6、6：2、6：2逆轉勝出，成為史上首位奪下大滿貫女單冠軍的哈薩克選手。

皆是生涯首度挺進到大滿貫單打決賽的加博與芮芭奇娜，這次溫網決賽碰頭也各自肩負起了該國網壇的新紀錄，其中來自突尼西亞的加博，除了是該國第一位，也是阿拉伯世界第一位、非洲第一位闖進大滿貫女單決賽的球員，至於2018年從俄羅斯轉籍哈薩克的芮芭奇娜，也是該國第一位打進大滿貫女單決賽的球員。

而兩人生涯前2度交手各取一勝，且都打到3盤才分出勝負，本場再度碰頭依舊打了3盤才分出勝負，首盤賽事加博就帶給芮芭奇娜極大壓力，在第3、5、9局都逼出破發點，並且兩度破發得手，以6：3先下一城。

不過第二盤芮芭奇娜重新調整節奏後反而更加進入狀態，不僅在第1、5局破發，第4局還化解了對手3個破發點，讓久攻不下的加博節奏大亂，芮芭奇娜也以6：2將比賽帶入決勝盤。

第三盤芮芭奇娜乘勝追擊，開盤就連破帶保取得2：0領先，儘管加博也在第6局取得破發機會，但前三個破發點都被芮芭奇娜化解後驚險保住領先優勢，第7局芮芭奇娜再度破發後，於第8局的第一個冠軍點就拿下比賽勝利，寫下哈薩克女子網球的新頁。

哈薩克女將芮芭奇娜奪得本屆溫網后冠。（歐新社）
哈薩克女將芮芭奇娜奪得本屆溫網后冠。（歐新社）

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