溫網／約克維奇再寫紀錄 32次晉級大滿貫決賽 超越費爸、蠻牛

約克維奇。（歐新社）

溫布頓 網球錦標賽決賽名單出爐。頭號種子、衛冕冠軍的約克維奇 （Novak Djokovic）克服開場慢熱，在先丟一盤之後再度上演逆轉好戲，最終以2：6、6：3、6：2、6：4淘汰9號種子、英國 一哥諾瑞（Cameron Norrie），創紀錄第32次晉級大滿貫男單決賽，超越費德勒（Roger Federer）成為歷史第一人。

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這場勝利也是小約在全英俱樂部單打賽場的27連勝、第八度闖入溫網男單決賽，將與「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）爭冠。

打進大滿貫男單決賽次數榜前三名分別為：約克維奇的32次、費德勒的31次、納達爾（Rafael Nadal）的30次。

約克維奇在生涯大滿貫比賽對陣英國球員拿下11連勝，總戰績為14勝2負，僅有的兩敗都是輸給墨瑞（Andy Murray），包括2013年溫網男單決賽，那也是小約在溫布頓中心球場最近一次輸球。

小約最近8次大滿貫男單4強賽全勝，近19次打進大滿貫男單4強只在2019年法網五盤大戰不敵奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）出局。