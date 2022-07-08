溫網／納達爾腹傷退賽：不想冒休養3個月風險

納達爾腹傷難以忍耐，最終選擇退賽。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafa Nadal）追求年度大滿貫之路戛然而止，由於腹部拉傷，他宣布退出對決澳洲 「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）的溫網男單準決賽。

路透報導，36歲的納達爾表示：「我必須退出這場賽事，因為我腹部一直很痛。」

「我無法想像在這種情況下贏兩場比賽。對我而言，最重要的是快樂而非頭銜，雖然大家都知道我對此投注了多少心力，我不能冒著離開這項運動2至3個月的風險」「我非常傷心」。

納達爾迄今已拿下22座大滿貫冠軍，且在今年的澳網和法網奪勝，原本有希望成為繼1969年澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）之後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男單選手。

納達爾退賽代表基爾喬斯成為2003年菲立浦西斯（Mark Philippoussis）之後，首位晉級溫布頓網球錦標賽男單決賽的澳洲人。

此外，哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）在溫網女單準決賽，以直落二擊敗前球后哈勒普（Simona Halep），決賽將對上突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）。加博稍早擊敗德國選手馬利亞（Tatjana Maria），成為首位闖進大滿貫賽決賽的阿拉伯人

大會第17種子芮芭奇娜本場4度破發對手，最終以6：3、6：3力克2019年溫網冠軍─羅馬尼亞好手哈勒普。

現年23歲的芮芭奇娜說：「真的很棒，今天我心理上做足準備且盡了我所能，這是很精彩的一場比賽。」

生於俄羅斯的芮芭奇娜2018年更改國籍。今年，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯 選手遭禁止參加溫網。芮芭奇娜是首位代表哈薩克挺進大滿貫決賽的女子選手。

另一場準決賽，世界排名第2、現年27歲的加博對決好友馬利亞，最終以6：2、3：6、6：1勝出。

加博成為開放年代（Open era）首位打進大滿貫賽決賽的非洲女子選手，也是首位達成此成就的阿拉伯人。

加博表示：「經過多年努力和犧牲，夢想成真了。我很高興有回報，我會繼續再下一城。」她還說知道突尼西亞人們現在為此瘋狂，也希望在賽場上看到更多阿拉伯和非洲選手。