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溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽

記者劉肇育／綜合報導
納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)
納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在溫網男單8強賽帶傷擊退美國11號種子弗里茲（Taylor Harry Fritz）後，原定將在4強賽遭遇澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），不過在今天凌晨他也宣布將因為腹部傷勢退賽，無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。

納達爾在8強賽與弗里茲的比賽中，於第二盤出現疑似腹部拉傷的狀況，讓他一度申請傷停回到休息室服用消炎藥後才再度登場，儘管最終他在苦戰5盤後搶下4強門票，但今天仍宣布因傷退賽，由基里洛斯兵不血刃的晉級冠軍賽。

納達爾直言，腹部一直都處在疼痛的狀態，這不僅讓他發球球速大降，甚至可說是無法正常發球，讓他認為自己已經無法用這種狀態來爭冠，「我做出這樣的決定是因為，我認為這樣的狀況已經無法讓我連贏2場比賽，出於對自己的尊重，我其實並不想上場，因為這將讓我無法拿出競爭力來達成所需的比賽水平，而且還可能讓事情變得更糟糕。」

納達爾也強調，帶傷拚完8強賽後才退賽這個決定自己並不後悔，即使他的父親希望他在比賽中就退出，「我覺得這是正確的決定，我不是那種會在回顧過往的時候，後悔自己做了或沒做某件事的球員，儘管比賽中我一度閃過退賽的念頭，但我仍為自己能完賽感到自豪。」

納達爾也成為繼1992年澳網的克拉伊切克（Richard Krajicek）以來，首位在大滿貫賽4強賽開打前宣布退賽的單打球員。

納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)
納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)

納達爾 澳洲 澳網

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