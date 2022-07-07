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溫網／納達爾克服傷勢 5盤大戰逆轉晉級4強

體育新聞組／綜合報導
納達爾在溫網8強賽克服傷勢，擊敗美網球選手佛里茲，生涯第8度晉級溫網4強。（美聯社）
納達爾在溫網8強賽克服傷勢，擊敗美網球選手佛里茲，生涯第8度晉級溫網4強。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）6日在溫網8強克服傷勢，擊敗美國網球選手佛里茲（Taylor Fritz），生涯第8度晉級溫網4強。此外，英國「一哥」諾里（Cameron Norrie）在一面倒的觀眾支持下迎接5盤大戰勝利，拍下比利時好手葛芬（David Goffin）的他激動形容說：「這是瘋狂一天的瘋狂比賽！」

媒體報導，納達爾首盤即失利，接著在第二輪因傷勢叫暫停，但他隨後挽回頹勢，最終以3：6、7：5、 3：6、7：5、7：6（10：4）打敗佛里茲，整場賽事長達4小時又21分鐘。

納達爾迄今已拿下22座大滿貫冠軍，下場比賽將對決澳洲網球好手「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），爭奪決賽席位。

納達爾今年已接連在澳網及法網奪冠，將挑戰成為繼1969年澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男單選手。

身為溫布頓僅存的地主希望，第9種子的諾里，過往大滿貫最佳成績停在第三輪，今年不但寫下突破，且是在歷史最悠久的溫布頓；8強賽他在第一球場以3：6、7：5、2：6、6：3、7：5逆轉葛芬後，全場大喊他的名字，雙親也在觀眾席一起享受榮耀時刻。

激動情緒藏不住的諾里笑說：「我想我在這贏下每場比賽後，我媽都哭了。」他也成為2016年後首度打進溫布頓4強的地主選手，下戰將和尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）搶決賽門票。

26歲的諾里在南非出生，年幼時他和雙親居住在紐西蘭，第一次拿起球拍就是在家中的車道；追逐網球的日子，去年在印地安泉名人賽迎接生涯最大金杯，但在紐西蘭定居的雙親因為新冠疫情，很少能在現場見證。

溫布頓不只成為諾里一家的團圓時刻，也是他的突破之旅，「所有的努力和犧牲以及所有事，一口氣襲來，尤其是在溫布頓，在我的家人、朋友和觀眾前進行這樣的比賽，這真是瘋狂的一天和瘋狂的比賽。」

諾里也分享，家人在賽後有給他一個大大的擁抱，「看到我打出這樣的水準、贏下些比賽，感受這些時刻，就是他們來這的原因，我很開心他們有這趟旅行。」

身為溫布頓僅存的地主希望，英國「一哥」諾里在一面倒的觀眾支持下迎接5盤大戰勝利。...
身為溫布頓僅存的地主希望，英國「一哥」諾里在一面倒的觀眾支持下迎接5盤大戰勝利。 （新華社）
納達爾在溫網8強賽克服傷勢，擊敗美網球選手佛里茲，生涯第8度晉級溫網4強。（美聯...
納達爾在溫網8強賽克服傷勢，擊敗美網球選手佛里茲，生涯第8度晉級溫網4強。（美聯社）

溫布頓 納達爾 澳洲

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