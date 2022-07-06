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溫網／納達爾苦戰晉4強 腹部不適 一度以為打不完整場

記者劉肇育／綜合報導
納達爾4強賽將遇澳洲「壞小子」基里洛斯。(新華社)
納達爾4強賽將遇澳洲「壞小子」基里洛斯。(新華社)

約克維奇（Novak Djokovic）於8強賽遭遇5盤苦戰後，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在8強賽與美國第11種子弗里茲（Taylor Harry Fritz）的比賽中苦戰5盤、4小時21分鐘後，以3：6、7：5、3：6、7：5、7：6（10：4）勝出，生涯第8度闖進溫網4強賽。

在過去兩輪賽事都以直落三取勝後，納達爾碰上24歲、世界排名第14名的弗里茲陷入苦戰，在第二盤一度申請傷停的情況下，前三盤打完被對手先拿下2盤，第四盤也一度陷入苦戰，不過在關鍵第11局順利破發後成功扳平戰局。

決勝盤兩人又一路纏鬥超過1小時，納達爾雖然在第7局率先破發，不過第8局也遭到弗里茲回敬破發，錯失了領先機會，最終兩人一路打到6：6後進入搶十局，最終納達爾才以10：4驚險勝出，4強賽遭遇澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）。

談到與弗里茲的苦戰，納達爾賽後說：「面對一名偉大的球員，這是一個難熬的午後，必須給予弗里茲的表現肯定，他整個賽季狀況都很好，反觀對我來說一點都不輕鬆，我的身體狀況還好，但就是腹部有點不適，這迫使我必須以不同方式發球，有時候甚至認為自己已經無法打完整場比賽，但球場、能量幫助了我。」

今年已經包辦了前兩場大滿貫冠軍的納達爾，也將繼續朝著今年個人第3座大滿貫冠軍前進，他前一次在溫網奪冠已是2010年，且接下來他將接連遭遇基里洛斯以及約克維奇或是地主一哥諾里（Cameron Norrie）。

談到與基里洛斯的4強賽，納達爾說：「我希望為比賽最好準備，他在所有類型的場地都是一名出色的球員，尤其是在草地賽上，這對我來說會是一個巨大挑戰，我需要拿出百分之百的狀態才有機會繼續下去。」

納達爾 約克維奇 澳洲

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