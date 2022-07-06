溫網／逆轉首闖大滿貫4強 突尼西亞一姊寫新頁

女網世界排名第二的突尼西亞好手加博，今年溫布頓寫下新頁。（Getty Images）

女網世界排名第二的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），今年溫布頓 寫下新頁，8強賽她在中央球場演出逆轉勝，以3：6、6：1、6：1力退捷克對手鮑茲科娃（Marie Bouzkova），成為歷史上第一位打進大滿貫四強的阿拉伯女將。

27歲的加博說，晉級四強意義重大，「我很久前就已經希望能站上這樣的大舞台，我和（前摩洛哥球員）阿拉齊（Hicham Arazi）透露過一些，他告訴我『阿拉伯人總是在強賽落敗，我們已經厭倦了，拜託寫下突破。』我回說，好友，我會努力。」

她實踐諾言，也為阿拉伯選手再寫新頁。在此之前，加博已經締造許多歷史，她2020年澳網 打進8強就是阿拉伯女將第一人，2021年進入世界前10，也是阿拉伯選手頭一遭。她也成第一位贏得WTA冠軍的阿拉伯選手，如今再將大滿貫紀錄推進到最終四強。

加博下戰將遭遇同樣是首度打進大滿貫4強的德國 瑪莉亞（Tatjana Maria），34歲的瑪莉亞因兩度生產暫停職網生活，但回歸賽場在今年寫下突破，成為網球公開化年代後首闖大滿貫4強的最年長選手。

今年溫布頓是瑪莉亞第35度參賽，8強賽她也是逆轉勝，在第一球場以4：6、6：2、7：5擊敗年僅22歲的同胞妮邁爾（Jule Niemeier），加博隨後才在中央球場勝出，和好友會師4強賽。

加博提到，很為好友的成就開心，「她值得這一切，我知道她有過許多掙扎，生完兩個小孩再回來並不容易，這會是我們很棒的一場比賽，也會充滿敬意，這是當然的。」