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溫網／上演「輸2贏3」逆轉秀 約克維奇擊退義小將驚險晉4

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞名將約克維奇演出「輸2贏3」大逆轉，驚險晉級最後4強。（Getty Images）
塞爾維亞名將約克維奇演出「輸2贏3」大逆轉，驚險晉級最後4強。（Getty Images）

年僅20歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner），5日在溫布頓8強賽對戰尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），率先取得兩盤在手的「聽牌」優勢，但挑戰草地大滿貫第7冠的小約拒絕爆冷，他演出「輸2贏3」大逆轉，以5：7、2：6、6：3、6：2、6：2驚險晉級最後4強。

影音來源：YouTube

兩位跨世代球星年紀相差15歲，過去僅在去年蒙地卡羅名人賽遭遇，當時由小約直落2奪勝；此役再碰頭，小約一下場就破了辛納第一個發球局，但開局3：0的領先卻沒能把握，第7局先遭回破，5：5下關鍵第11局又遭破發，讓辛納後來居上以7：5先下一城。

小約第二盤又兩度遭破發，以2：6再讓出，不過盤數陷入絕對落後的小約第三盤開始急起直追，先以6：3扳回一盤後，第四盤再連續兩度破發，直接取得4：0領先。

辛納第四盤末一次衝到網前腳步打滑，重摔在網前，約克維奇都前往關心，所幸一度抱著左腳踝、面露猙獰的辛納起身後仍續戰，但局勢仍由小約掌握，並以6：2扳平盤數，將戰局延長到決勝第五盤。

決勝盤第3局，辛納發球局中兩次放小球的嘗試都沒能過網，讓小約率先破發；小約第7局乘勝追擊，再度破發後已取得5：2領先，最終賽末發球局再以連拿4球鎖定勝利，結束3小時又35分鐘大戰。

生涯握有20座大滿貫的約克維奇，過往大滿貫6度演出「輸2贏3」戲碼，最近一次就是2021年法網決賽逆轉希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），迎接生涯第19座大滿貫。

小約今年要尋求溫布頓4連霸及生涯第7座草地大滿貫金盃，此役驚險奪勝，已寫下草地賽場跨季26連勝。

此外，相隔8年，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）重返溫布頓8強，5盤大戰以4：6、6：4、7：6（7：2）、3：6、6：2力退日裔美籍對手中島布蘭登，笑說慶祝方式肯定要「來一杯」，用美酒為自己喝采。

基里洛斯個性鮮明、球風強悍，2014年19歲時持外卡闖進溫布頓8強，第4輪就是擊敗當時球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）；兩人都在中央球場拿到8強資格，有機會在4強碰面，爭奪決賽門票。

溫布頓 約克維奇 義大利

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