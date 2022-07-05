溫網／禁賽俄國、白俄球員遭重罰100萬 主辦單位將上訴

圖為英國選手墨瑞日前在溫網比賽中。（新華社）

溫布頓網球錦標賽因為禁止俄羅斯和白俄羅斯 選手參賽，遭世界女子職業網球協會（WTA）重罰100萬美元，溫網主辦單位今天表示將提出上訴。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，溫布頓網球錦標賽的主辦單位「全英俱樂部」（All England Club）決定，禁止俄國 、白俄球員參加今年的比賽。

「全英俱樂部」執行長波頓 （Sally Bolton）表示，他們將提出上訴。

波頓說：「這需要一些法律程序，所以我無法發表特定的評論，但我想說的是，我們仍堅持所做的決定。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導稱，英國網球運動主管機關「草地網球協會」 （Lawn Tennis Association）將被罰75萬美元，全英俱樂部則被罰25萬美元。

俄國與白俄球員也被禁止參加為溫網熱身的伊斯特本（Eastbourne）網賽、諾丁罕網賽，以及伯明罕網賽。

波頓補充道：「我們做出決定之前經過深思熟慮。這是很艱難且充滿挑戰的決定，我們也有考慮到後果，但對我們來說，這是正確的決定。」

俄國和白俄選手可以不代表國家，以中立的身份參加其他網球賽事。

因應溫網禁止俄國、白俄球員參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）決定這屆溫網將不給世界排名積分。

由於禁令，俄羅斯的世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev），以及生涯兩度奪下大滿貫賽事冠軍的白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）都無法參加今年溫網。