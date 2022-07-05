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溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

體育新聞組／ 綜合報導
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)

溫網日前迎來中央球場落成百年紀念活動，包含費德勒（Roger Federer）、約克維奇（Novak Djokovic）在內的多位歷年溫網冠軍得主都齊聚一堂，其中，外媒捕捉到這兩位球王「咬耳朵」的畫面，令外界猜測他們究竟在說什麼，今天塞爾維亞媒體也公布解答。

「草地之王」費德勒本季趕不及於溫網復出，不過他仍出席中央球場百年紀念活動，受到全場觀眾熱烈歡迎，他被安排站在約克維奇旁邊，許久未在場上相見的兩人也談笑風生，約克維奇向費德勒咬耳朵的一幕更讓網友發揮創意「設計對白」。

塞爾維亞記者歐茲莫（Saša Ozmo）今天在推特公布約克維奇到底和費爸說了什麼：「我告訴他（費德勒）許多人都很愛他，他一直受到熱烈的歡迎，他要趕快回到場上這樣我們才能至少再對決一次。」

約克維奇表示，大家都看到了，費德勒走進中央球場的瞬間是多麼特別，每個人都起身展現對費爸的愛與尊敬，「他在各方面都是傳奇人物。」

「毫無疑問地，他是我生涯最大的對手之一，沒辦法在場上看到他這種感覺很奇怪。」約克維奇提到，過去幾年費德勒因傷所擾參賽次數不多，看到他在溫布頓以不同角色現身也很不習慣，「像他這樣的選手多打一點比賽對網壇而言很重要，因為可以吸引很多關注，造福大家。」

約克維奇 溫布頓 推特

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