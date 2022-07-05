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溫網／膽敢穿紅帽紅鞋挑戰傳統 基里洛斯：我就是想這樣做

記者曾思儒／即時報導
「澳洲壞小子」基里洛斯川著紅白Air Jordan復古籃球鞋進出中央球場，賽後訪問時還戴上醒目的紅色帽子，挑戰溫網的「全白」傳統。(路透)
「澳洲壞小子」基里洛斯川著紅白Air Jordan復古籃球鞋進出中央球場，賽後訪問時還戴上醒目的紅色帽子，挑戰溫網的「全白」傳統。(路透)

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的負面新聞再添一樁，5日他雖在5盤大戰力退日裔美籍的中島布蘭登（Brandon Nakashima），重返溫布頓最後8強，但進場時穿了一雙紅色的球鞋，奪勝後又戴上顯眼的紅帽接受場中訪問，違反溫布頓服裝規定下可能再領罰單。

溫布頓是歷史上最悠久的網球賽事，大會規定球員從進場到離場都必須穿近乎全白的服飾，基里洛斯卻將紅色元素穿上身，他說：「因為我做我想做的事，我就是喜歡穿著我的喬丹鞋。」他也不認為自己行為凌駕規定之上，「沒事的，我明天會穿更多白色在身上。」

在此之前，基里洛斯已經領到兩張溫布頓給的罰單，一張是首輪的違反運動道德行為的1萬美金處罰，另張是第三輪碰希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）時在場上飆髒話，遭罰4000美金。

個人風格強烈的基里洛斯，球迷和「黑粉」都有，他對關於自己的爭議倒是看很開，甚至說自己很愛這些討論聲音，讓自己有更多關注目光，「有句話怎麼說？任何宣傳都是好的宣傳，對吧？」

基里洛斯2014年也曾打進溫布頓8強，2015年澳網再晉級8強後，大滿貫就不曾闖過第四輪，今年溫布頓終於突破，他表示開心又感恩，但也一如往常的補了一句，他笑說：「我重返溫布頓8強，我知道很多人會因此生氣。」

溫布頓 喬丹 澳洲

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