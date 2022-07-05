溫網／回憶滿滿 費德勒：退休前再戰溫網

溫布頓中央球場100周年慶祝儀式，費德勒（右）現身與約克維奇受到球迷歡迎。（Getty Images）

費德勒今年溫布頓 因膝蓋動刀沒能參賽，但沒缺席中央球場的100周年紀念，歷屆冠軍介紹中，握有8座金杯的瑞士名將穿著西裝翩然現身，讓現場球迷歡聲雷動；下月要滿41歲的費德勒也提到，在溫布頓有太多美好回憶，希望退役前能再度挑戰草地大滿貫。

先出席溫布頓中央球場的100周年慶祝儀式，尋求草地大滿貫第7冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）再提拍上陣，他3日以4盤6：2、4：6、6：1、6：2終結荷蘭「黑馬」范賴特霍芬的驚奇之旅，以跨季25連勝之姿晉級8強，將和義大利 新星辛納（Jannik Sinner）爭4強門票。

朝4連霸再進一步的約帥提到，賽前就做好苦戰準備，「我從沒對過他，我有看他比賽，他草地表現真的很好，這場他也再次證明，這是場很好的對決，尤其是前兩盤」。這已是約帥在溫布頓的跨季25連勝，追平網壇傳奇拉沃（Rod Laver）紀錄，並列史上第2，不過離「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2003到08年締造的草地65連勝仍有距離。

目前和費德勒各有20座大滿貫金杯的約帥，下戰將遇年僅20歲的辛納。年長辛納15歲的約帥提到，從下戰對手的比賽中，依稀看得到自己的影子，期待這場跨世代對決。