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溫網／第3盤險翻車 納達爾直落三晉級8強

體育新聞組／綜合報導
納達爾晉級溫網8強。（歐新社）
納達爾晉級溫網8強。（歐新社）

2022年溫布頓網球錦標賽男單第四輪上演焦點戰。22座大滿貫冠軍、2號種子納達爾（Rafael Nadal）連下兩盤，但在第三盤5：2接近勝利時突然失手連丟三局，且在搶七6：3領先時又連續錯過三個賽末點，但最終還是以6：4、6：2、7：6(6)擊敗21號種子、荷蘭一哥范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），除創下大滿貫賽18連勝外，也是第八次挺進溫網男單8強。

「就我個人來說，經歷這幾個月發生的大小事，能重返缺席3年的溫布頓8強，感覺不可思議，所以我非常開心。」36歲的納達爾說。

納達爾自2017年美網奪下個人第16座大滿貫冠軍之後，在最近16次大滿貫之旅中至少都闖入8強階段。這次也是第47次挺進大滿貫男單八強。

范德贊德舒爾普儘管全場轟出兩位數的愛司球，但自己的發球局整體表現並不好，並且在關鍵時段總是出突然失手。即使在第三盤盤末利用納達爾狀態下滑展開反撲，但最終仍連輸三盤，繼今年法網第三輪之後再次輸給納達爾。

納達爾在8強階段將面對11號種子、美國網將弗里茲（Taylor Fritz）。之前，在今年印第安維爾斯大師賽決賽，弗里茲曾終結納達爾20連勝，奪得個人生涯最高級別賽事單打冠軍，並且此役納達爾還因肋骨應力性骨裂休戰45天。

納達爾提到，可以預料碰弗里茲勢必有番硬仗要打，「他打得非常好，有很棒的一年，他今年擊敗我，贏得生涯第一座名人賽冠軍。」他補充說，大滿貫8強總是非常難打，「這會是場苦戰，但我們已經進到溫布頓8強了，所以我該期待什麼？」

納達爾 溫布頓 法網

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