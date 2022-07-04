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溫網／約克維奇輕取外卡 13度挺進8強

體育新聞組／綜合報導
約克維奇生涯第13度挺進溫網8強。（路透）
約克維奇生涯第13度挺進溫網8強。（路透）

六度在溫布頓網球錦標賽封王的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），3日扭轉第二盤頹勢，順利解決荷蘭外卡選手范賴特霍芬（Tim van Rijthoven），生涯第13度挺進溫網8強。

大會第一種子約克維奇以6：2、4：6、6：1、6：2擊敗世界排名第104的范賴特霍芬，尋求追上傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）溫網男單7冠紀錄。

約克維奇下一場比賽將面對大會第10種子、義大利籍的辛納（Jannik Sinner）。辛納稍早爆冷以6：1、6：4、6：7（8：10）、6：3擊敗西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），晉級8強。

男單16強上演一場新生代球星大對決，義大利20歲小將席辛納（Jannik Sinner）在全部力保自己發球局不失下，拚到第6個賽未點後才以3：1力克「小蠻牛」西班牙19歲小將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）後，首度闖進溫網8強。

2日產生的男、女單打最後16強，其中卻沒有波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），她和列男單第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）同日落馬，沒能像「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）一樣晉級第四輪。

21歲的斯威雅蒂溫布頓前已連拿6座金杯，溫布頓第三輪前打下的37連勝是1997年「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）後的女網最長連勝紀錄，但本世紀最長連勝告終，她以4：6、2：6爆冷敗給法國世界排名37的柯妮特（Alize Cornet），無緣挑戰連7冠。

西西帕斯也止步第三輪，且他以7：6（7：2）、4：6、3：6、6：7（7：9）遭澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）逆轉後，兩人還隔空打起「口水戰」。西西帕斯指基里洛斯有「邪惡一面」，常在比賽中霸凌對手，晉級第四輪的基里洛斯反酸希臘球星太軟弱。

波蘭「世界球后」斯威雅蒂意外遭淘汰，未能晉級第四輪。（美聯社）
波蘭「世界球后」斯威雅蒂意外遭淘汰，未能晉級第四輪。（美聯社）

溫布頓 約克維奇 義大利

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