溫網／西西帕斯控「霸凌」 澳洲壞小子酸：你太軟弱

西西帕斯。(美聯社)

名列溫布頓 第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）3日在4盤大戰敗給澳洲 「壞小子」基里洛斯（ Nick Kyrgios），賽後怒轟對手總會「霸凌 」對手，宛如學校裡壞霸凌其他同學的惡霸，「壞小子」聽聞後也「開酸」，指西西帕斯太軟弱了。

基里洛斯向來是網壇備受討論和爭議的球員，今天和西西帕斯的第三輪對決也曾飆罵髒話，但最終仍以6：7（2：7）、6：4、6：3、7：6（9：7）逆轉勝。

提前落馬，西西帕斯賽後轟對手有「邪惡的一面」，在比賽中的行為就像學校裡的惡霸，他認為基里洛斯比賽中不斷霸凌對手，「他自己或許是學校中的惡霸，我不喜歡惡霸，我不喜歡貶低別人的人。」

西西帕斯認為，基里洛斯當然有些好的人格特質，但同時也有邪惡的一面，「如果曝露出來，對周遭的人就會有很大傷害和壞處。」

從不會示弱的基里洛斯，聽到西西帕斯指控後馬上回擊，他說：「到這說我霸凌他，真是很軟弱的行為。」他形容兩人不是同類型的人，「我是要和真正的鬥士對決，如果他今天受影響，那就是他問題，因為有人這樣做就可以讓他輸掉比賽，我認為這是很軟弱。」

兩人賽後的口水戰主要起因是第二盤末的意外，西西帕斯將球打像角落，差點擊到一名觀眾，基里洛斯馬上向主審反應，指西西帕斯應被處罰，且說若是自己有類似行為肯定會被驅逐出場；他之後並要求一名主管出面，且對主審的警告十分不滿。

西西帕斯之後也對自己行為道歉，並強調不會再犯，「我必須說，就我來講這是很糟的事情，我過去從沒做過，將球丟到角落，我向那位觀眾道歉，我不知道當時腦袋在想什麼。」

兩人比賽中還有許多爭鋒相對的畫面，基里洛斯強調自己沒犯錯，也不知道為何要被控霸凌對手，兩人論點有明顯不同。

出局的西西帕斯總結說，基里洛斯是很特別的球員，就網球運動來說並非壞事，「但我不認為和他的對戰中他有過這樣行為，有些時刻你會真的很厭倦。」