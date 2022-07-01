墨瑞寫溫網生涯最早出局紀錄 不敢保證下屆參賽

明年打不打溫網，墨瑞表示將取決於自身身體狀況。（新華社）

英國 網球名將墨瑞（Andy Murray）29日在溫布頓 網球錦標賽第2輪奮戰4盤後敗給美國重砲手伊斯納（John Isner），遭遇生涯最早在溫網出局的命運。賽後他表示，雖然已經35歲，但只要身體健康，未來他仍會繼續參賽。

而「英國甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu）第2輪也沒過關，以兩個3：6敗給法國賈西亞（Caroline Garcia），提前結束家鄉大滿貫賽程。

墨瑞次輪就出局，這也創下他在家鄉大滿貫賽的最早出局紀錄，賽後他表示，自己其實已做了充足的準備，但誰也無法預料比賽的走向會是如何，「比賽的輸贏關鍵藏在細節裡，今晚的比賽，我在這些地方都做得不夠好。」墨瑞說。

歷經受傷、動刀後，35歲的墨瑞職業生涯已逐漸走向尾聲，他也談到接下來的打算：「如果我的身體感覺良好，那我就會嘗試繼續參加比賽，但由於過去幾年的病痛，很難對我的身體狀況做出長期、甚至短期預測。」至於明年打不打溫網，墨瑞表示同樣取決於自身身體狀況。

去年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年溫布頓名列女單第10種子，卻提前結束家鄉大滿貫賽程。

身為地主「一姊」，19歲的瑞度卡努表現是否受壓力影響？「沒有壓力，為什麼會有任何壓力？」瑞度卡努強調，自己才19歲，贏下美網後的關注度的確提升，「但我還是大滿貫冠軍，所以沒人能把這稱號從我身上帶走，如果有壓力也是該在那些還沒奪冠的人身上。」

瑞度卡努2周前在諾丁漢女網賽因腹部不適退賽，她表示此疫不感覺任何疼痛，但也承認近一個月只打了「7小時」網球後，身手有些生疏。

「能和這些女孩同場競技，贏下一輪，我認為已經是很棒的成就。」瑞度卡努說。