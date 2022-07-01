我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

墨瑞寫溫網生涯最早出局紀錄 不敢保證下屆參賽

體育新聞組／ 綜合報導
明年打不打溫網，墨瑞表示將取決於自身身體狀況。（新華社）
明年打不打溫網，墨瑞表示將取決於自身身體狀況。（新華社）

英國網球名將墨瑞（Andy Murray）29日在溫布頓網球錦標賽第2輪奮戰4盤後敗給美國重砲手伊斯納（John Isner），遭遇生涯最早在溫網出局的命運。賽後他表示，雖然已經35歲，但只要身體健康，未來他仍會繼續參賽。

而「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）第2輪也沒過關，以兩個3：6敗給法國賈西亞（Caroline Garcia），提前結束家鄉大滿貫賽程。

墨瑞次輪就出局，這也創下他在家鄉大滿貫賽的最早出局紀錄，賽後他表示，自己其實已做了充足的準備，但誰也無法預料比賽的走向會是如何，「比賽的輸贏關鍵藏在細節裡，今晚的比賽，我在這些地方都做得不夠好。」墨瑞說。

歷經受傷、動刀後，35歲的墨瑞職業生涯已逐漸走向尾聲，他也談到接下來的打算：「如果我的身體感覺良好，那我就會嘗試繼續參加比賽，但由於過去幾年的病痛，很難對我的身體狀況做出長期、甚至短期預測。」至於明年打不打溫網，墨瑞表示同樣取決於自身身體狀況。

去年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年溫布頓名列女單第10種子，卻提前結束家鄉大滿貫賽程。

身為地主「一姊」，19歲的瑞度卡努表現是否受壓力影響？「沒有壓力，為什麼會有任何壓力？」瑞度卡努強調，自己才19歲，贏下美網後的關注度的確提升，「但我還是大滿貫冠軍，所以沒人能把這稱號從我身上帶走，如果有壓力也是該在那些還沒奪冠的人身上。」

瑞度卡努2周前在諾丁漢女網賽因腹部不適退賽，她表示此疫不感覺任何疼痛，但也承認近一個月只打了「7小時」網球後，身手有些生疏。

「能和這些女孩同場競技，贏下一輪，我認為已經是很棒的成就。」瑞度卡努說。

瑞度卡努 英國 溫布頓

上一則

傳杜蘭特要求籃網交易 首選太陽

下一則

錯失直落3 納達爾晉溫網第3輪：還得努力改善草地表現

延伸閱讀

溫網／兩度發出最速球 美國女將高芙直落二晉第3輪

溫網／兩度發出最速球 美國女將高芙直落二晉第3輪
溫網／納達爾戰4盤晉第3輪 斯威雅蒂37連勝

溫網／納達爾戰4盤晉第3輪 斯威雅蒂37連勝
溫網／約克維奇直落三晉級 魯德爆冷出局

溫網／約克維奇直落三晉級 魯德爆冷出局
溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）

NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

2022-06-23 18:53

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手