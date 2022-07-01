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錯失直落3 納達爾晉溫網第3輪：還得努力改善草地表現

體育新聞組／綜合電報導
納達爾第2輪出戰4盤獲勝晉級。（美聯社）
納達爾第2輪出戰4盤獲勝晉級。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）30日擊敗立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），晉級溫布頓網球錦標賽男單第3輪；女單頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）雖丟失一盤但成功晉級，同時締造連勝37場紀錄。

大會第2種子納達爾是今年澳網、法網冠軍得主，第2輪對上貝蘭基斯，與首輪一樣錯失直落三贏球契機，最終是以6：4、6：4、4：6、6：3勝出。

納達爾拿過22座大滿貫賽冠軍，但他自2019年闖進準決賽後就沒打過溫網。接下來他準備與義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego）對戰，納達爾說自己得努力改善表現。

他表示：「這3年來我草地：賽打得不多，我必須改進，我必須保持努力和謙虛，即使進展不順利時也一樣。」

女單方面，波蘭名將斯威雅蒂第2輪以6：4、4：6、6：3，擊敗荷蘭選手科霍芙（Lesley Pattinama Kerkhove），成功晉級第3輪。

斯威雅蒂最近6場賽事都拿下冠軍，包括法網在內，下場：賽她將對上法國老將柯爾妮（Alize Cornet），爭取16強門票。

斯威雅蒂28日擊敗克羅埃西亞女將費特（Jana Fett）後已連勝36場，寫下世界女子職業網球協會（WTA）本世紀最長連勝紀錄。此役她繼續推升連勝場次，追平瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）1997年締造的37連勝。

納達爾 法網 義大利

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