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溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

記者曾思儒／即時報導
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

柬埔寨華裔法籍的女將陳夏莉妮（Harmony Tan，又譯譚恩），溫布頓首輪3盤擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），會內初體驗一驚人，但她卻被德國雙打搭檔柯爾帕琪（Tamara Korpatsch）控訴，雙打賽程準備開賽前才傳簡訊告知不打了，讓她無法迎接個人大滿貫雙打處女戰。

陳夏莉妮和柯爾帕琪的雙打首輪賽成原本安排在溫布頓第3日賽程，但陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退賽。

沒能如期上場，柯爾帕琪在社群上怒轟陳夏莉妮，「她早上才傳訊息給我，讓我賽前一小時就在這空等。我非常難過、失望，也非常生氣無法打生涯第一場大滿貫雙打比賽，這對我不公平。」

「我不值得被這樣對待，她比賽前問我想不想一起打雙打，我回答好，我沒有問她，是她問我的！」柯爾帕琪怒說，若是因為前一天打了3小時就受傷，「你不能打職業比賽，這是我的看法。」

陳夏莉妮和小威在溫布頓第2日賽程對決，3盤大戰歷時超過3小時，不過柯爾帕琪認為這並非陳夏莉妮退賽理由。

「對不起喔，但我曾在一天打了6小時又33分鐘，然後隔天又打一場單打比賽。」柯爾帕琪寫說。

面對原本雙打搭檔的指控，陳夏莉妮還沒做出回應，她將在美東今天早上迎接單打第二輪賽程，對手是列32種子的西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）。

溫布頓 社群 威廉

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