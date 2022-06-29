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溫網／瑞度卡努提前落馬：沒有壓力 我還是大滿貫冠軍

記者曾思儒／即時報導
瑞度卡努。（路透）
瑞度卡努。（路透）

去年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年溫布頓名列女單第10種子，連兩場都在中央球場亮相，但今天她沒能複製首輪過關劇本，以兩個3：6敗給法國賈西亞（Caroline Garcia），提前結束家鄉大滿貫賽程。

身為地主「一姊」，19歲的瑞度卡努表現是否受壓力影響？「沒有壓力，為什麼會有任何壓力？」瑞度卡努強調，自己才19歲，贏下美網後的關注度的確提升，「但我還是大滿貫冠軍，所以沒人能把這稱號從我身上帶走，如果有壓力也是該在那些還沒奪冠的人身上。」

瑞度卡努2周前在諾丁漢女網賽因腹部不適退賽，她表示今天不感覺任何疼痛，但也承認近一個月只打了「7小時」網球後，身手有些生疏。

「能和這些女孩同場競技，贏下一輪，我認為已經是很棒的成就。」瑞度卡努說。

對手賈西亞雖沒列種子，最高世界排名也曾到世界第4，瑞度卡努承認自己打得有些掙扎，不過能再次站上中央球場舞台，對自己仍是非常棒的經驗，自己也會繼續往前看，尤其下一個大滿貫將回到「福地」紐約。

「回到紐約會很酷，因為我在那有很多大球場經驗，在那樣的鎂光燈下，和對手對抗。」瑞度卡努仍提到，自己仍年輕，經歷的一切都是學習過程，就像今年印地安泉雖曾擊敗賈西亞，到草地又是不同狀態，一切都是學習養分。

瑞度卡努 賈西 英國

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