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溫網／相隔3年再戰草地 納達爾首輪4盤過關

中央社／倫敦28日綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾今天在溫網首戰錯失直落三贏球的契機，最終仍以3比1擊敗阿根廷選手塞倫多羅。

納達爾（Rafael Nadal）是這次溫布頓網球錦標賽男單第2種子，他2019年在溫網四強賽不敵「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）後，便不曾再打草地賽事。納達爾今天以6：4、6：3、3：6、6：4，擊敗仍在尋求個人溫網首勝的塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。

36歲的納達爾今年已連拿澳洲網球公開賽、法國網球公開賽兩座大滿貫冠軍。

順利拿下前兩盤後，納達爾第3盤雖早早破了對手發球局，卻遭對手逆轉，第4盤雖曾以1：3、2：4兩度落後，最後都能翻轉戰局，成功拿下致勝的一盤。

納達爾說：「3年沒有出現在這個令人讚嘆的比賽場地了，能回來真是太棒了。」

「我們不常打草地的比賽，尤其是我，在過去3年中，我沒踏上草地球場過。」

納達爾曾於2008年、2010年捧回溫網冠軍獎杯，但他這次在長年有傷痛問題的左腳出現麻痺的情況下打完法網，能否在兩周內再參加溫網，始終被打上問號。他說：「每一天都是考驗，我正在賽事的前半段，大家都知道我處境艱難。」

「但對我來說，最重要的是，我參加了2022年溫網，而且贏了第一場比賽。」

納達爾接下來將對上立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），爭奪晉級32強的機會。

納達爾溫網首戰4盤勝出。（Getty Images）
納達爾溫網首戰4盤勝出。（Getty Images）

納達爾 澳洲網球公開賽 立陶宛

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