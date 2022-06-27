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澳網／挑戰山普拉斯7冠 約帥來勁

體育新聞組／綜合報導
約克維奇名列溫網頭號種子。（美聯社）
約克維奇名列溫網頭號種子。（美聯社）

草地大滿貫溫布頓27日點燃戰火，尋求4連霸的男單頭號種子、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）將在中央球場率先出賽，他已預告溫布頓將是今年最後挑戰大滿貫21冠的機會，讓預計缺席美網的他增添更多拚冠動力。

約帥今年沒參加任何草地熱身賽，前一度出賽是法網8強賽的他老神在在說，過去在溫布頓累積的成功經驗，讓他能很快適應場地，「沒有理由不相信我能再次成功。」他已6度奪冠，今年若能再次登頂，除能追平美國名將山普拉斯（Pete Sampras）的7冠紀錄，也會成為公開化年代後第4位完成4連霸的選手。

「我很樂意打進決賽，最終創造歷史。」約帥還分享，當山普拉斯首度贏得溫布頓冠軍，正是自己第一次透過電視看網球比賽，「所以我和這項賽事有很多連結，山普拉斯在這贏過7冠，希望今年我也能達成。」

沒接種新冠肺炎疫苗的約帥已錯過年初的澳網，他已明確表示仍沒接種打算，按照目前規定將無法入境美國，代表年度最後一場大滿貫美網將缺席，他透露已做好溫布頓就是今年最後大滿貫的準備，「這讓我在這有額外動力，希望我可以有很棒的賽事。」

溫布頓 澳網 疫苗

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