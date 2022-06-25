網球／堅持不打疫苗 約克維奇美網打不了、溫網增動力

網球名將約克維奇拒絕接種新冠疫苗，導致他缺席澳網與美網。圖為他23日在英國為溫布頓網賽練球。(美聯社)

溫布頓 尋求衛冕的頭號種子約克維奇（Novak Djokovic），因沒接種新冠肺炎疫苗 缺席今年初的澳網 ，溫布頓開打前他再次表示不打算接種，溫網就是今年個人最後一場大滿貫，這也讓他更添登頂動力。

按照美國政府規定，沒接種的境外人士無法入境，35歲的約克維奇3月就因此缺席印地安泉和邁阿密名人賽，目前規則仍沒放寬，代表小約無法參加8月29日開戰的美網。

溫布頓開打前記者會，目前世界第3的小約被問到是否完全不打算接種疫苗，他肯定回答：「是的。」他是美網2011年、15年和18年冠軍，去年也打進決賽才敗給現任俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），差最後1勝就能締造年度「全滿貫」紀錄。

今年已經無緣澳網的小約提到，截至今天，自己仍不允許入境美國，「這讓我在這（倫敦）有額外動力，希望我可以有很棒的賽事。」

「我很樂意前往美國，但就今天來說並不可行，我無能為力。」小約提到，入境規則是美國政府制定，自己只能遵守規則。

小約已預告今年溫布頓就是個人年度最後一場大滿貫，他盼能加入只有瑞典網壇傳奇伯格（Bjorn Borg）、美國名將山普拉斯（Pete Sampras）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）行列，成為網球公開化年代後的溫布頓4冠得主。

「當我7、8歲時，我就夢想贏得溫布頓，成為世界第一。」小約還分享童年和溫布頓的連結，他說：「山普拉斯贏下生涯第一場溫布頓，是我第一場從電視看的網球比賽。」