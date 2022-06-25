網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

前丹麥「女網甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）近日宣布又懷孕了，而她時常在社交軟體上，發布自己與女兒奧莉薇雅的生活動態與粉絲分享，並在於近期發布一則女兒踢足球 的畫面，並在標題寫下「未來的足球選手」，此影片也讓粉絲們再度被圈粉。

伍茲妮雅琪於2009年19歲時就闖入美網決賽，並於2010年、2011年連續兩年位居球后寶座，並與前勇士球員大衛李（David Lee）於2019年結婚，隔年伍茲妮雅琪比決定退休 ，專心擔任媽媽的角色，同時兩人養育了3個孩子，並在近期於Instagram宣布再度懷孕，即將迎來第4位家庭成員，此消息一出讓小威廉絲（Serena Williams）、伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）、柯波兒(Angelique Kerber)等球星送上祝賀。

而伍茲妮雅琪曾在球后寶座一位高居71周之久，當時由於一直未能在大滿貫賽女單奪冠，引來許多人的質疑她的能力是否匹配，對此她曾表示：「很明顯當你是世界第一時，如果你一直高居球后寶座，你就有了目標，每次比賽時你都是最受歡迎的，不管對手是誰，輸掉比賽後都會失望，因為每個人的排名都比你高。」

雖伍茲妮雅琪長期都是世界第一，但她在2018年才在澳網 中，奪下生涯首座大滿貫冠軍，並在2020年澳網後正式退休。