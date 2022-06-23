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網球／小威相隔357天復出 將成溫網另類「大魔王」

體育新聞組／綜合報導
小威廉絲復出雙打首戰告捷。（美聯社）
小威廉絲復出雙打首戰告捷。（美聯社）

草地大滿貫溫布頓即將點燃戰火，男、女單種子序先出爐，「三巨頭」之二的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafeal Nadal）名列前2種子，代表決賽才有機會交手，領外卡出賽的傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）沒列種子，成為籤表另類「大魔王」。

溫布頓種子序原本有特殊的草地賽事加權機制，去年開始完全依照世界排名；上周剛從球王退位的約克維奇，目前和納達爾世界排名分居第3、第4，由於溫布頓拒絕俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev）缺陣，加上世界第2的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）在法網傷到腳踝無法出賽，讓兩位巨星列上前2種子，避免法網8強提前碰頭的狀況重演。

波蘭現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在法網決賽寫下35連勝奪冠，列女單頭號種子，7屆溫網冠軍小威廉絲也成亮點。她去年在首輪滑倒受傷後就沒參賽紀錄，世界排名已下滑到1204，今年持外卡出賽，日前也在伊斯特本女網賽打下雙打勝利。

這是小威隔357天再度踏上賽場，坦言想過再也無法參賽，但復出拿下首勝後身體感覺很好；小威的突尼西亞搭擋加博（Ons Jabeur）透露，早在法網前就知這位40歲名將的復出計畫，她說：「很多球員都很忌妒我，因為我能和小威合作，她是永遠的傳奇。」

小威廉斯復出拿下首勝，更大目標放在溫網。（美聯社）
小威廉斯復出拿下首勝，更大目標放在溫網。（美聯社）

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