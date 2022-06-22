網球／批ATP開放場外指導 澳洲壞小子：選手須自己解決問題

基里洛斯。（美聯社）

ATP在昨天宣布將針對場外教練指導進行開放測試，包括今年美網與年終賽都將會列入測試範圍，不過這樣的舉動卻引發澳洲 壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios）的批評，認為這不僅剝奪了這項運動的美感，球員在場上也應該自己解決所面臨的問題。

網球場上禁止場外指導的規定已行之有年，不過近年來卻多次爆發相關爭議，尤其是希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），就多次被對手投訴父親在場外進行指導，也讓西西帕斯一度公開呼籲應該開放場外指導。

在昨天ATP宣布將有條件的進行場外指導測試後，也引發網壇正反兩面的論戰，其中過去曾執教小威廉 絲（Serena Williams）的莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）就對此制度的開放表現贊同，而他在2018年美網中就曾捲入場外指導風波，讓小威廉絲一度遭到警告，不過當時莫拉托魯就曾強調並不後悔這樣做。

不過有「澳洲壞小子」之稱的基里洛斯今天則是透過個人推特 表示，完全不同意這樣的新政策，「這將讓網球失去了其他運動沒有的唯一特徵之一，球員必須在場上自己解決問題，這就是這個運動的美妙之處，如果一個高知名度的球員碰上一個低排名又沒有或請不起教練的球員時，會發生什麼狀況？」