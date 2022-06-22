伊斯特本女網／小威連續Ace化解破發 拍落詹皓晴

小威廉絲(右)直落二取勝晉級女雙4強。(美聯社)

本周在伊斯特本女網賽復出為溫網備戰的網壇傳奇小威廉 絲（Serena Williams），今天在女雙8強賽與突尼西亞搭擋加博（Ons Jabeur）面對台灣好手詹皓晴與日籍搭擋青山修子，最終以6：2、6：4直落二取勝晉級到4強賽。

小威廉絲在日前獲頒溫網外卡後，選定本周舉行的伊斯特本女網賽復出為溫網進行暖身，不過是在女雙賽場與加博搭擋出擊，而今天8強賽面對詹皓晴與青山修子，小威廉絲今天的狀態也明顯比首輪來得更好，不僅首盤僅花25分鐘就拿下，第二盤在面臨對手的破發點時更連續送出Ace球化解危機，最終與加博以直落二輕鬆勝出，挺進到4強賽。

談到今天的表現，小威廉絲說：「我認為我們今天表現得更好，儘管我認為昨天也是不差，但今天加博幫助了我很多，她的表現很好，我只要看著她說『哇，這真的太棒了。』」

而加博也直言，與小威廉絲的合作確實愈來愈進入狀況，也讓她開玩笑地詢問小威廉絲是否要一起參加美網，「我沒有感覺到我們已經晉級4強，因為整個過程真的太快了，但這對我們來說是非常棒的。」