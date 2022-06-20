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網球／躲溫網禁賽規定 俄女將更改國籍

中央社／倫敦19日綜合外電報導
俄羅斯網球女將茲拉米茲（Natela Dzalamidze）為了躲避溫布頓網球錦標賽對俄國球員設下的禁賽令，傳出已將她的國籍改為喬治亞。圖為她去年10月的排名介紹圖卡，上面的國籍仍是俄羅斯。(取材自Instagram)
俄羅斯網球女將茲拉米茲（Natela Dzalamidze）為了躲避溫布頓網球錦標賽對俄國球員設下的禁賽令，傳出已將她的國籍改為喬治亞。圖為她去年10月的排名介紹圖卡，上面的國籍仍是俄羅斯。(取材自Instagram)

泰晤士報（The Times）報導指出，俄羅斯網球女將茲拉米茲（Natela Dzalamidze）為了躲避溫布頓網球錦標賽對俄國球員設下的禁賽令，已將她的國籍改為喬治亞。

29歲的女子雙打選手茲拉米茲，目前的世界排名是第44名，她將和塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic）搭檔，在27日開打的溫網一起征戰女雙賽事。

溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）4月宣布，由於俄羅斯出兵入侵烏克蘭，俄國和白俄羅斯的選手不得參加溫網。

不過，全英俱樂部一名發言人告訴泰晤士報，他們無權干涉茲拉米茲更改國籍，這是屬於世界女子職業網球協會（WTA）和國際網球總會（ITF）管轄的事，而她已符合參賽條件。

這名發言人說：「球員的國籍，定義為球員在職業賽事中展示的旗幟，這是一個由WTA和ITF負責管理的商定過程。」

溫網不准俄國、白俄球員參賽，在網球界引發反彈，WTA和世界職業網球協會（ATP）也因此取消了打溫網所能拿到的世界排名積分。

其他大滿貫賽主辦單位並沒有追隨溫網的腳步，美國公開賽上週宣布，俄國和白俄球員將被允許在中立旗幟下參賽。

溫網的禁令頒布後，讓一批頂尖球員無法出賽，其中包括男單世界排名第1、上屆美網冠軍得主梅迪維夫（Daniil Medvedev），和兩屆大滿貫賽女單冠軍得主艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

俄國 白俄羅斯 烏克蘭

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