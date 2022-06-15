我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓女子胡椒噴霧攻擊亞裔 叫囂「滾回你國家」

亞馬遜生鮮進軍長島 紐約首家

美網不禁俄國選手 梅德維夫將挑戰男單衛冕

記者劉肇育／綜合報導
梅德維夫是去年美網男單冠軍。（歐新社）
梅德維夫是去年美網男單冠軍。（歐新社）

8月底將登場的美國網球公開賽14日宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，但兩國選手必須比照法網以中立身分出賽，而美國網球協會除了計畫為烏克蘭進行財務上的人道援助外，也希望透過美網平台提高人們對於戰爭的意識。

在溫網4月份宣布今年將禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽引發反彈聲浪後，5月ATP與WTA也隨即宣告將不會給予今年溫網任何排名積分，以表達對於全英俱樂部的譴責，而更有部分球員因此考慮退出溫網參賽行列。

而將在溫網後舉行的美網，則是在今天宣布將不會跟進對於俄羅斯與白俄羅斯選手的出賽禁令，原因是個別選手不用為其政府的行動和決定負責，不過這兩國選手也將比照法網，以中立身分參賽，整個賽會中將不會見到兩國的國旗。

美國網球協會首席執行官兼執行董事薛爾（Lew Sherr）指出，溫網的禁賽決定並沒有影響到美網允許這兩國球員參賽，「儘管雙方各有立場，像是你是否支持政府的殘暴行為？或是你是否要追究個別運動員的責任嗎？但我們不斷在討論的是關於原則上的問題，而不是商業與道德考量。」

而美網開放俄羅斯選手參賽，也代表本周重返世界球王寶座的梅德維夫（Daniil Medvedev）將能順利展開衛冕之路，他去年在美網決賽以直落三擊敗約克維奇（Novak Djokovic），拿下生涯首座大滿貫冠軍。

白俄羅斯 法網 運動員

上一則

蘋果將轉播美國職業足球大聯盟 Apple TV可看10年

下一則

NBA／老鷹新總管才33歲 當年林書豪睡過他家沙發

延伸閱讀

曬草地穿鞋照 小威廉絲IG預告：重返溫網

曬草地穿鞋照 小威廉絲IG預告：重返溫網
俄羅斯禁29名英國記者入境 泰晤士報、衛報編輯在列

俄羅斯禁29名英國記者入境 泰晤士報、衛報編輯在列

網球／小威廉絲發文「到時候見」預告將重返溫網

網球／小威廉絲發文「到時候見」預告將重返溫網
網球／梅德維夫重返球王「Big 4」18年來首次沒在世界前二

網球／梅德維夫重返球王「Big 4」18年來首次沒在世界前二

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
NBA總冠軍戰13日進行的第五戰移師勇士主場，由勇士隊搶下天王山之戰，戰績3勝領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰G5天王山之戰 勇士搶下聽牌勝

2022-06-14 08:55
勇士第三戰由柯瑞帶頭在一波球權一口氣拿了7分，寫下總冠軍賽紀錄。 美聯社

NBA／勇士一波球權拿7分 球員當觀眾也驚嘆不已

2022-06-10 17:36
伊古達拉強調柯瑞不須要FMVP來證明自己。 歐新社

NBA／不介意讓出15年FMVP 伊古達拉難忍柯瑞受批評

2022-06-10 08:40
Ｇetty Images

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

2022-06-10 23:58
Getty Images

NBA／16個籃板創生涯新高 維金斯：我想要贏球

2022-06-11 08:22

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉