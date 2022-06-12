我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

高球／伍茲資產驚人 躋身10億元俱樂部

體育新聞組／綜合報導
高球名將老虎伍茲加入淨資至少10億美元的菁英運動員行列。（路透）
高球名將老虎伍茲加入淨資至少10億美元的菁英運動員行列。（路透）

商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）加入「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）等淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。

擁有15座大賽冠軍的老虎伍茲在自撞車禍中差點失去右腿，14個月後於今年4月重返美國名人賽。根據富比世，他迄今的職業生涯中共獲逾17億美元比賽獎金、代言和其他商業交易收入。

老虎伍茲擁有82座美巡賽冠軍，追平美國已故傳奇球星史尼德（Sam Snead）生前創下的歷史紀錄。但富比世表示，他從高爾夫獲得的獎金占不到他職業生涯收入的10%，他的大部分淨資產來自耐吉和勞力士等品牌的代言。

儘管46歲的老虎伍茲沒有參加沙烏地阿拉伯資助的利夫國際邀請賽（LIV Golf Invitational Series），仍晉升為億萬富翁俱樂部的一員。

本月稍早，利夫高爾夫執行長諾曼（GregNorman）告訴華盛頓郵報，老虎伍茲拒絕高達9位數「驚人的巨額」報價。

6座NBA總冠軍喬丹是第一位達到淨資產至少10億美元里程碑的運動員；就在上周，4座NBA總冠軍詹姆斯也加入此行列，富比世估計這位洛杉磯湖人球員身家為10億美元。

高球名將老虎伍茲加入淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。（歐新社）
高球名將老虎伍茲加入淨資產至少10億美元的菁英運動員行列。（歐新社）

老虎伍茲 富比世 喬丹

上一則

場邊人語／單騎搶險 勇士若前

下一則

NBA／柯爾「揚長避短」大膽調度 格林順其自然

延伸閱讀

老虎伍茲27年賺17億 躋身富比世億萬富翁榜

老虎伍茲27年賺17億 躋身富比世億萬富翁榜
「詹皇」身價12億 躋身億萬富翁 創NBA現役球員紀錄

「詹皇」身價12億 躋身億萬富翁 創NBA現役球員紀錄
「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁
高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
10日續在波士頓進行的NBA總冠軍賽G4，勇士以107：97勝塞爾蒂克，系列賽2:2追平。(路透)

1張圖／NBA總冠軍戰G4 勇士107：97勝塞爾蒂克

2022-06-10 23:29
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
勇士第三戰由柯瑞帶頭在一波球權一口氣拿了7分，寫下總冠軍賽紀錄。 美聯社

NBA／勇士一波球權拿7分 球員當觀眾也驚嘆不已

2022-06-10 17:36
伊古達拉強調柯瑞不須要FMVP來證明自己。 歐新社

NBA／不介意讓出15年FMVP 伊古達拉難忍柯瑞受批評

2022-06-10 08:40

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望