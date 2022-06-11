網球／膝蓋3度動刀目標年底復出 費德勒坦承復原進度慢

「費爸」費德勒近日表示，他的復健「情況進展得很緩慢」。(美聯社)

瑞士網球名將費德勒2021年再度動膝蓋手術 ，何時傷癒復出一直是各界關注的焦點，他今天坦言，「情況進展得很緩慢」。

生涯曾獲20座大滿貫冠軍、世界排名曾高居第1的費德勒（Roger Federer）去年在溫布頓 網球錦標賽8強戰落敗後，至今已近1年未出賽。

溫布頓網球賽後，費德勒膝蓋第3度動刀，他的世界排名滑落到第50名，為22年來最低。

費德勒告訴瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen, SRF），他有時會和4個孩子打打球，但（恢復）「進展緩慢」。

費德勒仍打算於9月底在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）重返球場，屆時他將超過41歲。

費德勒說：「去年8月底動刀後，大家都問我『狀況怎麼樣？』我每次都得回答，還要一點時間。」

費德勒表示，「目前正把焦點放在身體狀況上，以免超過負荷」，每周會上健身 房「5到6次」。

「我必須保持耐心，我不斷地在進步。」

費德勒表示，在9月23日到25日的拉沃盃後，他打算參加10月24日到30日於家鄉巴塞爾（Basel）舉行的賽事。

職業生涯至今，費德勒已贏得103座冠軍，他2021年只打了13場比賽，2020年更僅打了6戰。