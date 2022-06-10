高球／PGA禁跨足LIV球員參賽 米克森遭殃

美國高球選手強森退出PGA，加入LIV。（歐新社）

就在LIV高爾夫巡迴賽首輪開球幾分鐘後，PGA正式開出第一槍：取消現在和將來參加LIV巡迴賽的所有球員資格。目前有17名球員受到禁令影響，未來可能還會有更多。

這些球員現在沒有資格參加任何與PGA相關的賽事，也不能參加巡迴賽季末的聯邦快遞杯或總統杯。

受影響的現役美巡賽球員包括米克森（Phil Mickelson）和波特 （ Ian Poulter）。包括強森（Dustin Johnson）、賈西 亞（Sergio Garcia）、羅相煜（Kevin Na）、威斯伍德（Lee Westwood）和麥道威爾（Graeme McDowell）在內的許多知名球員已經辭去PGA巡迴賽的會員資格。據報導，德尚博（Bryson DeChambeau）和里德（Patrick Reed）將在LIV巡迴賽於7月初在美國舉辦第二場巡迴賽時加入。

PGA表示：「這些球員出於自身經濟原因做出了選擇。」「但他們不能享有與未轉會的PGA會員相同的會員福利、考量、機會和平台。」

LIV在PGA發布聲明後不久，也以簡短聲明回應：「PGA今天的聲明是報復性的，加深了PGA與其成員間的分歧。」「令人不安的是，PGA是一個致力於為高爾夫球手創造參賽機會的組織，如今卻成為阻止高爾夫球員比賽的實體。這絕對不會是最後一次，自由球員時代正在展開，我們很自豪能夠在倫敦及其他地區擁有一大批球員加入我們。」

過去幾周，米克森、強森和其他球員參加了LIV高爾夫巡迴賽。這個由沙烏地阿拉伯公共投資 基金支持的LIV巡迴賽承諾向所有參賽的球員提供巨額薪水。例如，本周末在倫敦Centurion高爾夫俱樂部舉行的錦標賽，獲勝者將獲得400萬元獎金。